鄭秀文激罕談30年愛情路 大讚許志安一優點令13年夫妻生活「相當快樂」

天后鄭秀文與許志安的愛情故事一直是娛樂圈的經典話題，最近Sammi在鄭裕玲的YouTube節目《The Do Show》中激罕開腔，首度詳細分享與老公許志安30年來的感情歷程。她用一句「拍拖10年，分開10年，結婚10年」概括了兩人的愛情軌跡，這段看似簡單的數字背後，卻隱藏著兩人如何從分分合合走向穩定婚姻的深層智慧。