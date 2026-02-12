鄭秀文激罕談30年愛情路 大讚許志安一優點令13年夫妻生活「相當快樂」
廣告
天后鄭秀文與許志安的愛情故事一直是娛樂圈的經典話題，最近Sammi在鄭裕玲的YouTube節目《The Do Show》中激罕開腔，首度詳細分享與老公許志安30年來的感情歷程。她用一句「拍拖10年，分開10年，結婚10年」概括了兩人的愛情軌跡，這段看似簡單的數字背後，卻隱藏著兩人如何從分分合合走向穩定婚姻的深層智慧。
鄭秀文自爆性格粗魯似男人 許志安反而更女性化
在訪問中，Sammi毫不避諱地分享夫妻相處的真實一面，她笑言自己「個人好粗魯好似個男人咁，佢比較女性化，我哋嘅角色好似交換」。這種角色互換的相處模式，或許正是兩人能夠維繫長久關係的秘訣之一。Sammi的坦率分享讓外界看到，即使是天后級人物，在愛情面前也有著最真實的一面。
30年感情路從華星唱片開始 曾發展地下情
Sammi透露兩人最初在華星唱片公司認識，並承認當年曾發展過地下情。從相識到現在，兩人已經走過了整整30年的歲月。這段漫長的感情路並非一帆風順，中間更有長達10年的分離期，但最終兩人還是選擇重新走在一起，並且已經結婚11年。
夫妻相處之道重視日常溝通 許志安主動承擔家務
談到夫妻相處的秘訣，Sammi強調日常溝通的重要性，她說「我哋盡量都會一齊食飯，一齊食飯嘅時候我每日都會問佢今日會發生咗啲咩小點滴，遇到啲咩人發生咗啲咩事？」這種看似平凡的日常關懷，卻是維繫感情的重要基石。Sammi更大讚許志安在生活上的體貼，表示「佢負責打點啲嘢會比較好，因為我對生活好細微嘅嘢，就冇乜耐性」，許志安會主動承擔更多家務，即使未必完全享受，但為了照顧太太的感受而願意付出。
太平館復合被直擊 鄭秀文稱純屬時機巧合
提到當年被傳媒直擊在太平館食飯復合的經典畫面，Sammi笑言「其實我都唔知，我覺得係時機，完全都冇刻意」。她透露在分手的10年期間，雙方都曾考慮過復合的可能性，但當時都沒有採取實際行動，直到時機成熟才自然而然地重新走在一起。
結婚11年婚姻生活相當快樂
Sammi最後表示與許志安結婚13年來，在婚姻生活上感到相當快樂。這段「10年拍拖、10年分開、10年結婚」的愛情故事，證明了真愛需要時間的沉澱和彼此的成長。兩人能夠從年輕時的激情走向成熟的婚姻，並且在分離後重新找到彼此，這種愛情哲學值得所有人深思。
圖片來源：YouTube@to do show、大會提供、黃心穎IG、新傳媒照片庫、新傳媒圖片庫、YouTube@TVB娛樂新聞台、官方提供、新傳媒資料庫、影片截圖、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期