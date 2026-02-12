鄭秀文激罕談30年愛情路 大讚許志安一優點令13年夫妻生活「相當快樂」

東方新地

天后鄭秀文與許志安的愛情故事一直是娛樂圈的經典話題，最近Sammi在鄭裕玲的YouTube節目《The Do Show》中激罕開腔，首度詳細分享與老公許志安30年來的感情歷程。她用一句「拍拖10年，分開10年，結婚10年」概括了兩人的愛情軌跡，這段看似簡單的數字背後，卻隱藏著兩人如何從分分合合走向穩定婚姻的深層智慧。

鄭秀文自爆性格粗魯似男人 許志安反而更女性化

在訪問中，Sammi毫不避諱地分享夫妻相處的真實一面，她笑言自己「個人好粗魯好似個男人咁，佢比較女性化，我哋嘅角色好似交換」。這種角色互換的相處模式，或許正是兩人能夠維繫長久關係的秘訣之一。Sammi的坦率分享讓外界看到，即使是天后級人物，在愛情面前也有著最真實的一面。

30年感情路從華星唱片開始 曾發展地下情

Sammi透露兩人最初在華星唱片公司認識，並承認當年曾發展過地下情。從相識到現在，兩人已經走過了整整30年的歲月。這段漫長的感情路並非一帆風順，中間更有長達10年的分離期，但最終兩人還是選擇重新走在一起，並且已經結婚11年。

夫妻相處之道重視日常溝通 許志安主動承擔家務

談到夫妻相處的秘訣，Sammi強調日常溝通的重要性，她說「我哋盡量都會一齊食飯，一齊食飯嘅時候我每日都會問佢今日會發生咗啲咩小點滴，遇到啲咩人發生咗啲咩事？」這種看似平凡的日常關懷，卻是維繫感情的重要基石。Sammi更大讚許志安在生活上的體貼，表示「佢負責打點啲嘢會比較好，因為我對生活好細微嘅嘢，就冇乜耐性」，許志安會主動承擔更多家務，即使未必完全享受，但為了照顧太太的感受而願意付出。

太平館復合被直擊 鄭秀文稱純屬時機巧合

提到當年被傳媒直擊在太平館食飯復合的經典畫面，Sammi笑言「其實我都唔知，我覺得係時機，完全都冇刻意」。她透露在分手的10年期間，雙方都曾考慮過復合的可能性，但當時都沒有採取實際行動，直到時機成熟才自然而然地重新走在一起。

結婚11年婚姻生活相當快樂

Sammi最後表示與許志安結婚13年來，在婚姻生活上感到相當快樂。這段「10年拍拖、10年分開、10年結婚」的愛情故事，證明了真愛需要時間的沉澱和彼此的成長。兩人能夠從年輕時的激情走向成熟的婚姻，並且在分離後重新找到彼此，這種愛情哲學值得所有人深思。

鄭秀文 許志安 （圖片來源：YouTube@to do show）
鄭秀文 許志安 （圖片來源：YouTube@to do show）
鄭秀文 許志安 （圖片來源：YouTube@to do show）
鄭秀文 許志安 （圖片來源：YouTube@to do show）
鄭秀文 許志安 近年每逢Sammi開騷，都會同許志安在台上冧爆合唱。（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 許志安 2019年，歌手許志安和黃心穎雙雙被揭背叛伴侶鄭秀文、馬國明，雙雙出軌。（圖片來源：黃心穎IG）
鄭秀文 許志安 2019年4月16日，許志安舉行記招交代「安心偷食」事件，坦認因色心起而犯錯，期間多次哽咽及躬鞠道歉。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄭秀文 許志安 許志安是《唯獨你是不可取替》的原唱者，不過鄭秀文也經常在演唱會上獻唱這首歌。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
鄭秀文 許志安 鄭秀文入行後於1991年與許志安正式戀愛。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
鄭秀文 許志安 許志安於2002年首奪最首歡迎男歌手。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
鄭秀文 許志安 許志安於2019年被爆出偷食黃心穎，今次現身鄭秀文演唱會與她合唱亦是「安心事件」後的首次公開同台。（圖片來源：官方提供）
鄭秀文 許志安 許志安當年曾形容自己係一個「壞咗嘅人」。（圖片來源：官方提供）
鄭秀文 許志安 （圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
鄭秀文 許志安 鄭秀文於台下聽到許志安的發言十分感動，不過事後她就透露2人當時已經分手。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
鄭秀文 許志安 許志安與鄭秀文於2004年宣布分手，不過2人於2011年復合，最後在2013年正式拉埋天窗。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
鄭秀文 許志安 鄭秀文與許志安經歷分分合合後終於修成正果。（圖片來源：新傳媒資料庫）
鄭秀文 許志安 當時剛出道三年的鄭秀文，在《十大中文金曲》頒獎禮上與許志安一起合唱。（圖片來源：影片截圖）
鄭秀文 許志安 （圖片來源：網上圖片）
鄭秀文 許志安 （圖片來源：網上圖片）
鄭秀文 許志安 （圖片來源：網上圖片）
鄭秀文 許志安 （圖片來源：網上圖片）
