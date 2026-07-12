鄭秀文啟德答謝會第二場 許志安驚喜現身拖手放閃爆互相扶持經歷
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鄭秀文演唱會因故延期後，緊急改為三場答謝會回饋歌迷，第二場她臨時邀請丈夫許志安擔任嘉賓，兩人在啟德主場館舞台上世紀拖手合唱經典情歌，粉紅色震撼彈引爆全場尖叫。
許志安驚喜升上舞台與Sammi四目交投
鄭秀文在台上坦言演唱會被叫停後承受前所未有的壓力，她形容一切來得太突然，團隊準備多時的製作被迫暫停，但她選擇以正面態度面對考驗。當《一步一生》前奏響起，許志安從舞台升降台緩緩現身，全場即時爆發歡呼聲。安仔一步步走向伸展台中央的Sammi，兩人相遇後四目交投，他溫柔地牽起妻子的手，給予她最實在的支持，隨後再合唱經典作品《其實你心裏有沒有我》，邊行邊唱、對望傻笑再擁抱，畫面溫馨得令人融化。
Sammi透露臨時邀請安仔要緊急買保險
鄭秀文在台上向觀眾解釋邀請許志安的來龍去脈，她表示：「前幾日臨時臨急問你可唔可以陪我企喺呢個台，因為今晚第二晚，我好唔想自己一個人。」她更笑言通知公司後要處理大量行政程序，包括為嘉賓加買保險，「都整得切，幫你買咗保險」，反差萌逗得全場爆笑。Sammi憶述多年前在紅館演唱會突然停電時，第一個想到求救的人就是許志安，今次面對同樣無助的處境，她再次選擇向丈夫尋求力量。
許生許太從1999年 紅館停電到啟德延期一路互撐
鄭秀文與許志安結婚多年，經歷過高山低谷，兩人的感情一直是娛樂圈熱話。Sammi在台上提及1999年年紅館演唱會停電事件，形容許志安是她第一個想到的求救對象，足見兩人之間的默契與信任。今次演唱會突然延期，Sammi坦言「呢幾日走過來確實好唔容易」，而許志安二話不說答應上台，用一首《一步一生》的歌詞回應妻子——沿途就算跌，要跌得好看，兩人攜手面對的畫面令不少歌迷感動落淚。
網民大讚許志安是最強定心丸
演出片段在社交平台瘋傳後，網民反應極為熱烈，不少人留言大讚許志安是Sammi「最強定心丸」。有網民表示：「睇到佢哋拖手嗰刻真係眼濕濕」，亦有人留言：「安仔嗰個甜笑望住Sammi真係好冧」。另外Sammi在尾聲再三叮囑觀眾妥善保存門票，可選擇退票或日後憑票入場欣賞正式演唱會，網民紛紛讚她「寵粉天花板」，認為三場答謝會的誠意比正式演唱會更令人難忘。
資料或影片來源：原文刊於新假期