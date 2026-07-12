鄭秀文心口逆齡長肉 正確健身側面震撼！Fans樂見：而家嘅佢好睇咗好多

鄭秀文昨晚在啟德主場館舉行第二場答謝會，老公許志安驚喜現身擔任嘉賓，兩人世紀手拖手合唱經典情歌，全場粉紅色氣氛爆燈。不過除了夫妻同台放閃之外，鄭秀文的體態變化同樣成為焦點，心口明顯長肉的她令粉絲直呼「逆齡回春」。