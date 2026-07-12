鄭秀文心口逆齡長肉 正確健身側面震撼！Fans樂見：而家嘅佢好睇咗好多
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鄭秀文昨晚在啟德主場館舉行第二場答謝會，老公許志安驚喜現身擔任嘉賓，兩人世紀手拖手合唱經典情歌，全場粉紅色氣氛爆燈。不過除了夫妻同台放閃之外，鄭秀文的體態變化同樣成為焦點，心口明顯長肉的她令粉絲直呼「逆齡回春」。
許志安驚喜現身與鄭秀文拖手合唱兩首情歌
鄭秀文一連三場答謝會驚喜不斷，繼首場邀得劉德華登上經典「朋友號」巡遊之後，昨晚第二場輪到老公許志安擔任嘉賓。許生許太在台上手拖手合唱《一步一生》及《其實你心裏有沒有我》，畫面甜蜜到令全場觀眾尖叫連連，不少粉絲形容這是「世紀同框」，兩首歌的歌詞配合二人多年感情經歷，份外觸動人心。
鄭秀文靠健身飲食調整增磅 比以前豐盈健康
鄭秀文一向以操肌健身見稱，但過去一段時間曾因過度進行有氧運動，導致脂肪和膠原蛋白大量流失，胸骨過於明顯，令外界擔心她的健康狀況。當時已有不少粉絲留言勸她「食多啲」，擔心她的身體狀況。她其後調整訓練方式，由跑步為主轉為重訓為主，同時增加飲食攝取量，讓身體脫離「饑荒狀態」。昨晚答謝會上，鄭秀文明顯比以往豐盈健康，心口位置更可略見事業線，整個人散發出充滿活力的光彩。
網民大讚鄭秀文體態回勇：從Nothing變Something
鄭秀文的體態變化在網上引起熱烈討論，粉絲紛紛留言表示認同。有網民大讚：「而家嘅Sammi好睇咗好多」，認為她增磅後整個人更有女人味。亦有網民分析：「以前有氧做太多，減到脂肪膠原蛋白大量流失，而家轉做gym同食多咗，身體唔係饑荒狀態，自然會累積返脂肪同肌肉線條。」更有粉絲以「From nothing to something」來形容她心口的逆齡變化，直言「真心覺得佢靚咗」。
資料或影片來源：原文刊於新假期