53歲鄭秀文演唱會前夕出事！Po坐輪椅片揭病況 網民憂瘦到冇肌肉！
鄭秀文IG自爆坐輪椅真相
鄭秀文在個人Instagram上載的影片及限時動態，清楚見到她需要依賴輪椅及枴杖代步。其中一段影片中，她坐在輪椅上被推著前行，全程面無表情，看似非常不適。另一段限時動態則見到她拄著枴杖緩慢前行，臉上流露出痛苦的神情，每當輪椅經過不平坦的路面時，震動更令她痛得叫出聲，畫面讓一眾粉絲看得非常心痛，紛紛湧入留言區表達關心。
Sammi親解受傷始末 幸無傷及腰間盤
面對外界的憂慮，Sammi隨後發長文親自解釋受傷的來龍去脈。她透露事發在十多天前，因健身操練時不慎拉傷後腰，最初只看了跌打，但痛楚持續，最終決定照磁力共振（MRI）作詳細檢查。她寫道：「長路短說，事緣十幾日前做gym操練時，不慎傷了後腰…MRI報告原來撕裂了兩處，難怪如此痛。幸好沒有傷及腰間盤，不然長手尾。」她亦澄清坐輪椅只是因為前往檢查的地方路途遙遠，為免加劇傷勢才使用，並非無法行走。經過十多天的靜養，她表示傷勢已大有好轉，更化上妝為自己打氣，展現樂觀一面。
拉闊音樂會前夕搏盡操練
這次受傷對即將舉行的《拉闊音樂會》無疑是一大打擊。早前鄭秀文曾透露，屆時將會與張敬軒有連場勁歌熱舞，對體能要求極高，因此近期一直積極操練，務求以最佳狀態示人。沒想到在演唱會前夕的關鍵時刻，卻因過度操練而意外受傷，更一度需要取消部分行程專心休養。雖然她表示已逐漸恢復運動，追趕練習進度，但粉絲們依然擔心她的身體狀況能否應付高強度的舞台表演。
粉絲留言勁心痛 憂鄭秀文太瘦惹禍
Sammi受傷的消息曝光後，大批粉絲湧入她的社交平台留言，除了祝她早日康復，亦有不少人對她的身體狀況表示擔憂。有網民心痛地表示：「骨科嘅嘢唔急得㗎要多啲時間俾佢復原㗎。唔好急啊要聽話。」更有不少人將矛頭指向她過瘦的身形，認為是受傷的主因：「太瘦了 肌肉唔夠」、「瘦成咁，肌肉缺乏營養，食番多D野，自然行得番」，直指她缺乏足夠的肌肉去保護身體，才會輕易受傷。