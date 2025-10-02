53歲鄭秀文演唱會前夕出事！Po坐輪椅片揭病況 網民憂瘦到冇肌肉！

鄭秀文（Sammi）11月1日即將與張敬軒舉行《拉闊音樂會》，正當粉絲熱切期待之際，她卻突然在社交平台發布一段坐輪椅的影片，畫面中她神情憔悴，面無表情，狀甚痛苦，瞬間震驚全城！Sammi更上載手持枴杖步行的短片，每一步都顯得舉步維艱 ！