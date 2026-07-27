鄭秀文IG再宣布絕望噩耗 坦認「在極短時間消化災難」自曝：當場幾乎暈低⋯⋯

樂壇天后鄭秀文前日突然喺社交平台驚爆一個令她幾乎暈倒嘅噩耗，辛辛苦苦遠赴日本拍攝嘅新歌《隕石與地球》MV竟然發生無法挽回嘅技術意外。呢次突發事件直接打亂晒所有原定發布時間表，令剛剛完成三場答謝會身心疲累嘅她備受打擊。所有極度完美兼不可複製嘅心血結晶瞬間化為烏有，背後真相實在令人難以置信。