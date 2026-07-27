鄭秀文IG再宣布絕望噩耗 坦認「在極短時間消化災難」自曝：當場幾乎暈低⋯⋯
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樂壇天后鄭秀文前日突然喺社交平台驚爆一個令她幾乎暈倒嘅噩耗，辛辛苦苦遠赴日本拍攝嘅新歌《隕石與地球》MV竟然發生無法挽回嘅技術意外。呢次突發事件直接打亂晒所有原定發布時間表，令剛剛完成三場答謝會身心疲累嘅她備受打擊。所有極度完美兼不可複製嘅心血結晶瞬間化為烏有，背後真相實在令人難以置信。
遠赴日本拍攝新歌隕石與地球MV遇上嚴重意外
鄭秀文早前喺日本為新歌《隕石與地球》順利完成對嘴形式MV拍攝，當日從場景意境以至燈光佈局都構思得極之浪漫完美。她本人亦坦言拍攝當天狀態極佳，可是滿心歡喜回港狂睇花絮後第二天中午，竟然接獲心血全毀噩耗。據知所有珍貴影片檔案喺後製或儲存過程中全數遺失，並被告知「一滴不留」，要重新補拍根本極度困難。
鄭秀文發長文強忍痛心無奈決定不怪責任何人員
面對極端突發情況，鄭秀文發文自嘲連環遇上黑氣猶如幸運地「中了兩次頭獎」，直認當下收到消息時震驚到幾乎想暈低。不過她迅速展現出極高專業修養，強調「先處理事情，自己的感受先放低」，決定暫時放下個人情緒並表明不怪責團隊任何工作人員。目前唱片公司正全力尋求各種技術修補方案尋找出口，期望可以有奇蹟出現挽救這場災難。
鄭秀文啟德巡迴演唱會機件故障臨時變陣舉行答謝會
其實鄭秀文近期可謂波折重重，本月初原定於啟德主場館舉行巡迴演唱會終站，點知臨門一腳因場地機件發生嚴重故障需要緊急變陣。她當時無奈將原定演唱會延期，並火速改以三場答謝會形式落力演出，傾盡全力聯同舞蹈員為入場歌迷帶嚟驚喜。做完騷後她未有真正休息就即刻飛日本開工，結果再次遇上今次檔案全失事件，令身心承受巨大壓力。
大批網民湧入社交平台留言安慰盼望新歌MV重見天日
大批歌迷得知檔案遺失事件後感到非常震驚，紛紛湧入社交平台為偶像打氣送上安慰。不少粉絲引述經典歌詞留言鼓勵指「上帝早已預備，希望在明天」，表明無論要等幾耐都願意耐心等待最終製成品誕生。亦有網民大讚她處理危機手法非常成熟，直指「Sammi冇怨天尤人真係好豁達」，只盼望唱片公司技術團隊最終能夠成功修復檔案。
資料或影片來源：原文刊於新假期