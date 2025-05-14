鄭秀文澳門演唱會 星二代林愷鈴任嘉賓緊張狂手震 天后1舉動暖心救場獲讚！

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天后鄭秀文（Sammi）剛於5月11日假澳門威尼斯人綜藝館完成「You & Mi 鄭秀文演唱會2025」第三場演出，當晚驚喜邀請新晉創作女歌手林愷鈴（Ashley）擔任表演嘉賓，引發網民熱議！

Sammi再提攜新人 林愷鈴緊張狂手震

鄭秀文澳門演唱會頭場和第二場嘉賓分別是胡定欣同林明禎，第三場邀請林愷鈴（Ashley）擔任嘉賓，並親自介紹對方出場，坦言平日有留意她在社交平台的翻唱影片，認為她聲線獨特，值得被更多人聽見，直言希望與新人分享舞台。二人合唱《衝動點唱》時全場氣氛熱烈，掀起高潮，其後Ashley更自彈自唱范曉萱的《我要我們在一起》，展現唱作實力。不過Ashley當晚似乎略顯緊張，雙手不時顫抖，令不少網民隔住螢幕都替她緊張。

鄭秀文 Sammi邀請林愷鈴（Ashley）擔任嘉賓（圖片來源：大會提供）
Sammi邀請林愷鈴（Ashley）擔任嘉賓（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 兩個拖住手一起唱歌，但Ashley就緊張到不斷手震（圖片來源：大會提供）
兩個拖住手一起唱歌，但Ashley就緊張到不斷手震（圖片來源：大會提供）

天后1舉動暖心救場！

Sammi展現大愛與大將之風，見新人林愷鈴在大舞台上緊張得手抖，立即牽起她的手，給予溫暖鼓勵，猶如定心丸。Sammi更鼓勵她：「我見你好緊張呀，隻手震晒，隻手仲要起晒雞皮，一粒粒飛晒出嚟！我哋企喺中間先，作為新人的明白一定會好緊張，但係都好希望你能夠好好運用呢個舞台！」

鄭秀文 Sammi展現大愛與大將之風，見新人林愷鈴在大舞台上緊張得手抖，立即牽起她的手，給予溫暖鼓勵，猶如定心丸。（圖片來源：寰亞音樂 Media Asia Music Official Chann@Facebook）
Sammi展現大愛與大將之風，見新人林愷鈴在大舞台上緊張得手抖，立即牽起她的手，給予溫暖鼓勵，猶如定心丸。（圖片來源：寰亞音樂 Media Asia Music Official Chann@Facebook）

網民讚賞Sammi願意提攜後輩

不過亦有部分網民對今次Sammi演唱會的嘉賓陣容表示不滿，認為林愷鈴知名度偏低，未夠份量登上這個級數的舞台。然而，不少網民隨即為Sammi平反，直指現時觀眾「好難服侍」，反而讚賞她願意提攜後輩、給予新一代機會是好事：「Sammi好好，每個舉動也很貼心，睇得好舒服」、「而家啲觀眾重視嘉賓多過主角」、「提攜後輩又唔得，將來仲有冇樂壇？」、「Sammi早講明會喺演唱會提拔新人，有咩問題？」等。

鄭秀文 網民讚賞她願意提攜後輩、給予新一代機會是好事（圖片來源：大會提供）
網民讚賞她願意提攜後輩、給予新一代機會是好事（圖片來源：大會提供）

回顧Sammi去年演唱會嘉賓

事實上，回顧Sammi去年紅館演唱會的嘉賓名單，她同樣大膽起用新一代歌手，包括林家謙、陳凱詠、柳應廷、COLLAR、謝雅兒和Serrini等，個個實力與人氣兼備，用實際行動撐新人。

鄭秀文 Jace陳凱詠都擔任過Sammi演唱會嘉賓。（圖片來源：大會提供）
Jace陳凱詠都擔任過Sammi演唱會嘉賓。（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 Jeffrey就做尾場嘉賓。（圖片來源：IG@sammi_chengsauman）
Jeffrey就做尾場嘉賓。（圖片來源：IG@sammi_chengsauman）
鄭秀文 COLLAR都有份做嘉賓（圖片來源：IG@sammi_chengsauman）
COLLAR都有份做嘉賓（圖片來源：IG@sammi_chengsauman）

「最美星二代」林愷鈴奪得生力軍女歌手金獎

現年25歲的林愷鈴（Ashley）是TVB花旦龔慈恩與台灣藝人林煒所生的女兒，有「最美星二代」之稱，自17歲就簽約成為杜琪峯旗下銀河海潤的藝人，入行後更有份主演劉德華監製的電影《熱血合唱團》，早前在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中更驚喜奪得生力軍女歌手金獎。

最靚星二代林愷鈴絕對唔止得個樣，名校聖保羅畢業去年入讀港大建築系、聽話聽教勤力好學生活純過蒸餾水，在IB考獲41分(滿分是45)，識寫歌、唱歌，8歲考獲6級鋼琴資格、8級聲樂資格，慢慢再學拉小提琴、吹長笛、劍術、騎術，更曉作曲填詞。除了返學、出席 品牌活動狂拍廣告晉升成為廣告小天后外，Ashley日常總是秤不離砣黐實媽媽，周日例必 連同龔慈恩、弟弟林卓毅結伴返教會。

鄭秀文 （圖片來源：VIUTV）
（圖片來源：VIUTV）
鄭秀文 （圖片來源：VIUTV）
（圖片來源：VIUTV）
鄭秀文 龔慈恩與林煒育有一女一子，但兩人已於2019年離婚。（圖片來源：林愷鈴IG）
龔慈恩與林煒育有一女一子，但兩人已於2019年離婚。（圖片來源：林愷鈴IG）
鄭秀文 林愷鈴中學讀名校聖保羅男女中學畢業。（圖片來源：林愷鈴IG）
林愷鈴中學讀名校聖保羅男女中學畢業。（圖片來源：林愷鈴IG）
鄭秀文 2018年林愷鈴成功考到第一志願，入讀港大建築系。（圖片來源：林愷鈴IG）
2018年林愷鈴成功考到第一志願，入讀港大建築系。（圖片來源：林愷鈴IG）

圖片來源：大會提供、IG@sammi_cheungsauman資料或影片來源：原文刊於新假期

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