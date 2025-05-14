鄭秀文澳門演唱會 星二代林愷鈴任嘉賓緊張狂手震 天后1舉動暖心救場獲讚！
Sammi再提攜新人 林愷鈴緊張狂手震
鄭秀文澳門演唱會頭場和第二場嘉賓分別是胡定欣同林明禎，第三場邀請林愷鈴（Ashley）擔任嘉賓，並親自介紹對方出場，坦言平日有留意她在社交平台的翻唱影片，認為她聲線獨特，值得被更多人聽見，直言希望與新人分享舞台。二人合唱《衝動點唱》時全場氣氛熱烈，掀起高潮，其後Ashley更自彈自唱范曉萱的《我要我們在一起》，展現唱作實力。不過Ashley當晚似乎略顯緊張，雙手不時顫抖，令不少網民隔住螢幕都替她緊張。
天后1舉動暖心救場！
Sammi展現大愛與大將之風，見新人林愷鈴在大舞台上緊張得手抖，立即牽起她的手，給予溫暖鼓勵，猶如定心丸。Sammi更鼓勵她：「我見你好緊張呀，隻手震晒，隻手仲要起晒雞皮，一粒粒飛晒出嚟！我哋企喺中間先，作為新人的明白一定會好緊張，但係都好希望你能夠好好運用呢個舞台！」
網民讚賞Sammi願意提攜後輩
不過亦有部分網民對今次Sammi演唱會的嘉賓陣容表示不滿，認為林愷鈴知名度偏低，未夠份量登上這個級數的舞台。然而，不少網民隨即為Sammi平反，直指現時觀眾「好難服侍」，反而讚賞她願意提攜後輩、給予新一代機會是好事：「Sammi好好，每個舉動也很貼心，睇得好舒服」、「而家啲觀眾重視嘉賓多過主角」、「提攜後輩又唔得，將來仲有冇樂壇？」、「Sammi早講明會喺演唱會提拔新人，有咩問題？」等。
回顧Sammi去年演唱會嘉賓
事實上，回顧Sammi去年紅館演唱會的嘉賓名單，她同樣大膽起用新一代歌手，包括林家謙、陳凱詠、柳應廷、COLLAR、謝雅兒和Serrini等，個個實力與人氣兼備，用實際行動撐新人。
「最美星二代」林愷鈴奪得生力軍女歌手金獎
現年25歲的林愷鈴（Ashley）是TVB花旦龔慈恩與台灣藝人林煒所生的女兒，有「最美星二代」之稱，自17歲就簽約成為杜琪峯旗下銀河海潤的藝人，入行後更有份主演劉德華監製的電影《熱血合唱團》，早前在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中更驚喜奪得生力軍女歌手金獎。
最靚星二代林愷鈴絕對唔止得個樣，名校聖保羅畢業去年入讀港大建築系、聽話聽教勤力好學生活純過蒸餾水，在IB考獲41分(滿分是45)，識寫歌、唱歌，8歲考獲6級鋼琴資格、8級聲樂資格，慢慢再學拉小提琴、吹長笛、劍術、騎術，更曉作曲填詞。除了返學、出席 品牌活動狂拍廣告晉升成為廣告小天后外，Ashley日常總是秤不離砣黐實媽媽，周日例必 連同龔慈恩、弟弟林卓毅結伴返教會。