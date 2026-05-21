Do姐鄭裕玲14年前錄音室暖心舉動曝光 網民po長文感謝卻因一句話反被圍攻
Do姐錄音室即場掏銀包支持創業後生仔
事件源於一位網民在社交平台發帖，分享14年前剛創業數月時獲邀到商台903接受訪問的經歷。當時他從東南亞引入Fairtrade產品回港銷售，廣告時段期間Do姐主動關心其生意狀況，得悉對方入完貨後戶口僅剩幾百元，隨即叫助手將自己的銀包拿入錄音室，即場購買了一個銀包產品，更將信用卡全數倒出換到新銀包中，再吩咐助手多買一個。其後Do姐更號召同場的阿占一齊幫襯，阿占亦買了不少產品，整個過程令當時的年輕創業者相當感動。
鄭裕玲咪後一句話意外曝光行內價碼
除了即場消費支持外，該網民更透露了一段Do姐在咪後與阿占的私下對話。據帖文描述，Do姐當時向阿占提及某電視台節目的開價，直言「上次TxB個show開咗xxx呢個價我，呢啲咪唔Fairtrade囉！」暗示對方開價不合理。這段本屬私下閒聊的內容被公開後，不少網民認為發文者做法欠妥，有留言指「人哋咪後私底下講嘅內容你擺上公開場合講，唔係咁好喎」，亦有人擔心此舉會令Do姐尷尬，質疑「如果我係Do姐就扮睇唔到算」。
Do姐出名撐後輩私下零架子廣獲好評
鄭裕玲在娛樂圈打滾數十年，一直以專業形象見稱，私下亦多次被圈中人及普通市民讚賞為人親切無架子。早年已有不少藝人公開表示Do姐對後輩照顧有加，曾有傳聞指她帶同朋友的女兒出席演唱會，對身邊人相當慷慨。發文網民亦形容Do姐「完全冇架子」，感覺她真心支持年輕人創業，並表示事隔14年仍然記得這份善意，希望有機會當面向她道謝。
網民質疑帖文動機似公審Donald多過感恩
帖文發出後迅速引發兩極討論，大量網民將焦點放在「Donald就冇幫襯」這句話上。有網民直言「你呢個post似係想公審當年無幫襯你既奴撈多啲」，亦有人反駁「冇嘢啱就唔應該為買而買」、「唔買唔代表唔支持」。另有留言指「明讚一個人，暗踩另一個人，引哂全部人去踩嗰個人目的係咩？」更有網民為Donald抱不平，稱「以後做訪問唔幫襯佢比人記住，等若干年後單單打打佢」，認為發文者耿耿於懷14年的做法相當小家。