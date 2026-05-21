Do姐鄭裕玲14年前錄音室暖心舉動曝光 網民po長文感謝卻因一句話反被圍攻

鄭裕玲（Do姐）近日因一則網民舊帖再度引發熱議，一位創業者憶述14年前到903錄音室接受訪問時，Do姐得知其戶口僅剩幾百元後即場豪爽消費支持，更號召同場主持幫襯。然而帖文最後一句提及某位主持「冇幫襯」，瞬間令整個帖文風向逆轉，網民質疑發文者真正動機並非感恩。