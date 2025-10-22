Do姐黃子華開工影片流出 Miss Mo經典重現即場執對白：「隔咗咁多年⋯」
鄭裕玲與黃子華近日被拍到在攝影棚內對劇本的畫面流出，兩人身穿與經典劇集《男親女愛》相似的戲服，更以劇中角色Miss Mo和阿Lok的經典腔調對話。這段影片一出立即引爆網民熱議，短短一小時已吸引近8,000個讚好，究竟兩人是否真的要拍攝《男親女愛》續集？
鄭裕玲黃子華綠幕前對劇本重現經典腔調
鄭裕玲在個人Instagram分享的影片中，可見她與黃子華在綠幕前疑似對劇本，兩人身穿的服裝與2000年《男親女愛》的戲服極為相似。影片中鄭裕玲以標誌性的「Miss Mo腔調」說：「呢句script，呢度，呢句，我諗住陣間畀啲frustration，好冇呢？」黃子華則立即以「阿Lok式口吻」回應：「一於你畀frustration，我畀solution啦。」其後有工作人員在鏡頭外喊話：「Do姐子華，埋得位喇！」兩人隨即笑笑口準備開拍。
鄭裕玲親自回應：「隔咗咁多年都仲有默契」
鄭裕玲在帖文中留言表示：「隔咗咁多年..都仲有默契喎！」這句話似乎暗示兩人確實有新的合作項目。不過她並未透露具體是什麼節目或劇集，只是分享了這段充滿懷舊感的對話片段。從影片的拍攝環境和兩人的專業表現來看，這次合作應該是正式的影視製作項目。
《男親女愛》25年後仍是港人集體回憶
2000年播出的TVB劇集《男親女愛》由鄭裕玲飾演毛小慧Miss Mo，黃子華飾演余樂天阿Lok，至今已事隔25年仍然是一代港人的集體回憶。劇中兩人的化學反應和經典對白如「食咩都甜」等金句，至今仍被網民津津樂道。這套劇集也是鄭裕玲最後一套TVB劇集，因此更具紀念價值。多年來不少觀眾都期待《男親女愛》能夠拍攝續集，但一直未有實現。
網民狂歡敲碗期待二人再度合體
影片發布後網民反應熱烈，留言區被「終於等到Do姐子華合體」、「好鬼鍾意你哋呢一對」、「好期待」等興奮留言洗版。不過也有理性網民直接提問「是甚麼節目？」顯示大家都在猜測這次並非《男親女愛》續集，而是兩人的全新合作項目。無論如何，能夠再次看到這對經典螢幕情侶重新合作，已經足以讓一眾粉絲興奮不已。
