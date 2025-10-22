Do姐黃子華開工影片流出 Miss Mo經典重現即場執對白：「隔咗咁多年⋯」

鄭裕玲與黃子華近日被拍到在攝影棚內對劇本的畫面流出，兩人身穿與經典劇集《男親女愛》相似的戲服，更以劇中角色Miss Mo和阿Lok的經典腔調對話。這段影片一出立即引爆網民熱議，短短一小時已吸引近8,000個讚好，究竟兩人是否真的要拍攝《男親女愛》續集？