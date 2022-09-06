64歲鄭裕玲大讚Gucci售貨員服務頂級 列4大服務業禁忌：咁就一定唔買

Do姐鄭裕玲一向有時尚品味，日前就在主持電台節目《口水多過浪花》時開咪大讚中環名店Gucci的其中一位售服員，除了服務夠體貼之外，有一個行為更成功打動Do姐！隨後再與余迪偉、余德丞等主持一齊探討「服務業禁忌」，歸納出四個重點！