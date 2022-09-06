64歲鄭裕玲大讚Gucci售貨員服務頂級 列4大服務業禁忌：咁就一定唔買
Do姐訪成億裝修Gucci 買鞋遇上優質售貨員
節目中，Do姐表示經朋友介紹到訪位於中環、近月裝修完畢重開的「意大利名店」，雖然她沒有說出口，但好明顯就係講緊Gucci，表示除了參觀近億元裝修的店面之外，亦打算去睇睇啲loafers鞋款，點知一入到去又唔係好多，有啲失望：「佢（售貨員）就話唔緊要，可以訂，即刻就畀我睇嗰啲皮，同埋嗰啲皮，有金扣有銀扣，佢話：『你著37.5碼吖嘛？』呢啲就係好嘅Sales喇！」Do姐稱自己並非經常幫襯，與該位名店售貨員亦只見過幾面，曾款待過自己，但由於對方記得自己的鞋碼，所以笑言原本唔打算買，都會睇睇啲皮：「經驗老到，係成功嘅Sales！」
4大服務業禁忌
Do姐讚完名店售貨員之後，她與幾位主持人例如余迪偉以及余德丞等就開始探討「反面教材」，主要可以歸納為以下四點。
1）吊靴鬼咁跟到實
第一個弊病，相信大部分人都會有經驗，就係一入鋪頭，就有一位售貨員由頭跟到尾，不停向你介紹，幾乎拎起每一件貨品都要講解或推銷，Do姐表示：「我就係唔鍾意，一入到去就跟喺後面，我鍾意好優閒！」余迪偉再補充：「佢哋會話『埋鏡拼拼啦』，一定係懶音，『啱可以試喎』！」
2）用明星做賣點
另一方面，幾位主持又表示有不少售貨員會以「明星都有買」「明星都嚟睇過」作為一件貨品的賣點，尤其見於地產界。然而他們都對此很反感，表示每個人的購物準則都不同，亦不能夠因為某人有買/用就代表適合每一個人，迪偉更斥這明顯是「冇做功課」的行為。
3）意見唔夠中肯/Hea
提到交流方面，Do姐表示有時購物都會感到迷惘，所以會向售貨員問問意見，而且其意見不能夠不中肯：「如果佢畀嘅意見係唔OK呢，咁我就一對都唔買喇！」余德丞再具體補充，表示有曾經遇過一些售貨員，每一次貨品都只會話「幾好」「OK」，令到客人更加迷惘，此行為要不得！
4）介紹親都係最貴
貴，就並不代表一定好，但做服務行業就切忌會以都向客人推介「最貴」的產品，余德丞就分享了很一次食西餐的經驗，當他向侍應提問推介時，豈料對方卻將餐牌上最貴的菜式作為推介：「唔肯定係咪最好食，總之就係最貴。」迪偉的經驗更離譜：「酒樓都係咁，我嗌個例湯，你就知我咩價位啦，點知一嚟就鮑參翅肚！」實在好反感！
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