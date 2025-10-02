鄺潔楹熊抱高妹劉穎鏇！哈比女神面埋心口險窒息 網民爆笑：隔住mon都辛苦
因合作節目《學是學非》而結緣的「哈比女神」鄺潔楹（Judy）與劉穎鏇（Tiffany），憑著一高一矮的「最萌身高差」組合深受觀眾喜愛，兩人私下亦是感情要好的姊妹。日前，鄺潔楹在社交平台上載了一段與劉穎鏇的搞笑互動影片，片中她整個人掛在對方身上被瘋狂旋轉，超爆笑的畫面隨即引發網民熱議，究竟最後發生了甚麼事？
鄺潔楹熊抱劉穎鏇 瘋狂旋轉畫面曝光
在鄺潔楹分享的影片中，可見身形嬌小的她奮力跑向高䠷的劉穎鏇，並直接跳上去送上一個結實的熊抱。被「掛」在身上的劉穎鏇則非常淡定，更用口咬住手機，以第一身視角記錄下整個過程。接到好姊妹後，劉穎鏇立即原地紮穩馬步，抱著鄺潔楹開始瘋狂轉圈，導致鄺潔楹的頭部完全埋在對方胸口，場面既溫馨又搞笑。起初鄺潔楹還能保持笑容，但隨著旋轉速度加快，她開始面露難色，最終兩人雙雙失去平衡，齊齊倒在草地上。
學是學非姊妹情 最萌身高差成焦點
鄺潔楹與劉穎鏇自從合作TVB節目《學是學非》後，便成為圈中公認的好閨密。兩人雖然身高差距懸殊，但無阻她們建立深厚友誼，這對「最萌身高差」組合更成為她們的標誌，經常在社交媒體上分享對方的醜照和搞笑互動，展現出真摯的姊妹情。這次的熊抱轉圈影片，再次突顯了兩人可愛又有趣的相處模式，難怪能輕易觸動網民的笑點，成為網絡熱話。
網民睇片笑到流淚 錯重點勁羨慕鄺潔楹
這段充滿歡樂的影片曝光後，立即吸引大批網民留言討論，不少人都被兩人的互動逗得捧腹大笑，紛紛表示：「笑到流眼淚」、「隔着螢幕都覺得辛苦」。更有趣的是，許多網民將焦點放錯，對能夠「埋胸」熊抱劉穎鏇的鄺潔楹表示極度羨慕，搞笑地留言大喊：「我都想抱抱！」整個留言區充滿一片歡樂氣氛，足見這對好姊妹的魅力非凡。
圖片來源：[email protected]、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期