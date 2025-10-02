鄺潔楹熊抱高妹劉穎鏇！哈比女神面埋心口險窒息 網民爆笑：隔住mon都辛苦

因合作節目《學是學非》而結緣的「哈比女神」鄺潔楹（Judy）與劉穎鏇（Tiffany），憑著一高一矮的「最萌身高差」組合深受觀眾喜愛，兩人私下亦是感情要好的姊妹。日前，鄺潔楹在社交平台上載了一段與劉穎鏇的搞笑互動影片，片中她整個人掛在對方身上被瘋狂旋轉，超爆笑的畫面隨即引發網民熱議，究竟最後發生了甚麼事？