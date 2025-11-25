【全民造星6】鄺頌揚(King) 詳細懶人包！44強名單解構99號參賽者背景身高MBTI

《全民造星6》99號參賽者鄺頌揚（King）晉級44強賽事，憑藉其獨特而精湛的舞技，在初選舞台上已成功吸引了廣大觀眾和評審的目光。作為一名專業舞者，King不僅擁有穩健的舞蹈基礎，更以其標誌性的Twerking（電臀舞）表演引爆全場氣氛，成為本屆賽事中最具記憶點的參賽者之一。本文將為你深入剖析這位舞台王者，從他的個人背景、舞蹈實力到參賽心路歷程，讓你全面了解鄺頌揚的魅力所在。