【全民造星6】鄺頌揚(King) 詳細懶人包！44強名單解構99號參賽者背景身高MBTI
鄺頌揚個人資料：
基本資料
鄺頌揚（King）現年26歲，於1999年4月22日出生。在參加《全民造星VI》之前，他的職業是一名全職舞者（Dancer），將舞蹈視為自己的生命。從他的言談舉止和表演中，可以感受到他對舞蹈的無比熱情與執著。他的人生似乎就是圍繞著節拍與律動，期望透過《全民造星》這個更大的舞台，讓自己的才華被更多人看見。
身材特徵
King擁有175cm的身高和68kg的體重，作為一名舞者，他的身形結實而充滿力量感。長期嚴格的舞蹈訓練，讓他的肌肉線條分明，身體控制能力極佳。有趣的是，當被問到最滿意自己哪個身體部位時，他毫不猶豫地回答是「Butt」（臀部）。這份自信不僅源於天生的身體條件，更來自於他對自己苦練多年的Twerking技能的驕傲，這個部位正是他展現超凡舞技的關鍵。
性格與星座
King是金牛座，MBTI人格類型則為INTJ（建築師）。金牛座的特質，如堅毅、務實和對藝術的追求，在他身上表露無遺。他對舞蹈的堅持，以及將其發展為職業的決心，都體現了金牛座的耐力與固執。而INTJ則賦予他理性、具戰略思維的特質，這類型的人通常是獨立的思考者，對自己選擇的領域會深入鑽研，力求完美。這也解釋了為何他能將Twerking這種極具技巧性的舞蹈練到爐火純青的境界。外表看似冷靜，內心卻對目標有著清晰的規劃和燃燒的野心。
舞蹈背景：
專業舞者經歷
雖然資料未詳細列出King過往的合作經歷，但作為一名職業舞者，他的日常離不開排練、教學或為不同演出擔任伴舞。在香港競爭激烈的演藝圈中，能以舞者為全職工作，本身就證明了他的實力與專業性。他視跳舞如生命，這份熱愛驅使他在舞蹈的道路上不斷精進，而《全民造星》正是他從幕後走向台前，展示個人魅力的重要一步。
特長與技能
King最強的武器無疑是跳舞，而當中最具殺傷力的「特別技能」便是Twerking。Twerking源於非洲舞蹈文化，在現代流行音樂中被Rihanna、Megan Thee Stallion等歐美天后發揚光大，對舞者的核心力量、肌肉控制和節奏感有著極高要求。King不僅掌握了箇中精髓，更將其融入到個人表演中，展現出力量與性感兼備的獨特風格。除了做Gym來維持體能，他將大部分時間都投入在舞蹈練習上，才練就了如此驚人的舞台絕技。
舞蹈風格
從他喜愛的歌手Rihanna和Megan Thee Stallion便可窺見其舞蹈風格。這兩位天后均以強勢、性感且充滿力量的舞台表演著稱。King的舞蹈風格深受她們影響，融合了Hip-hop、Dancehall及Commercial Dance等多種元素。他的舞姿不僅追求技巧的精準，更著重於情感的表達和氣場的營造，每一個動作都充滿自信與張力，能夠瞬間抓住觀眾的眼球，帶來強烈的視覺衝擊。
參加全民造星6：
參賽動機
King參加《全民造星VI》的目標非常明確——「開闊眼界」。對於一位專注於舞蹈領域的表演者而言，這個舞台提供了一個接觸歌唱、演技及綜藝等不同範疇的機會。他希望藉此跳出舒適圈，挑戰自己的極限，並從一位專業舞者轉型為更全面的藝人，讓自己的職業生涯迎來更多可能性。
比賽表現
在海選階段，King已被評為C級，但這無阻他在舞台上大放異彩。在99強初賽中，他身穿超性感的牛仔褲，帶來了一段技驚四座的Twerking表演。他精湛的舞技配合強勁的音樂節拍，瞬間點燃了現場氣氛，看得觀眾和評判熱血沸騰，成功晉級並加入了導師梁祖堯的A3組。他的表演不僅是單純的才藝展示，更是一場極具感染力的舞台秀，讓人留下了深刻印象。
評審反應
雖然具體的評語未有詳細記錄，但從「看得大家熱血沸騰，炒熱全場氣氛」的描述中可以推斷，評審們對King的表演給予了極高的評價。他的舞台魅力和獨特的技能，無疑為他贏得了寶貴的晉級機會。在眾多參賽者中，能夠憑藉一項鮮明的技能脫穎而出，證明了他的表演是成功且具備明星潛質的。
社交媒體與粉絲互動：
Instagram 帳號
King的Instagram帳號是「@dont_crossmyline」，這個名字也透露出他鮮明的個性。粉絲們可以在他的IG上看到更多舞台以外的他，例如日常練舞的片段、健身記錄、與朋友的合照以及參與《全民造星》的幕後花絮。透過這個平台，他與支持者分享自己的生活點滴，拉近彼此的距離。
YouTube 頻道
他亦擁有個人YouTube頻道「@kingkwong2068」。雖然目前內容可能不多，但這無疑是他未來發布完整舞蹈作品、Vlog或與粉絲進行更深度交流的重要渠道。粉絲可以期待他在頻道上分享更多關於舞蹈創作的理念或教學影片，進一步展現他的專業才能。
與粉絲的互動方式
作為新世代的藝人，King深明與粉絲互動的重要性。他可能會透過IG Story的問答功能、直播等方式與粉絲直接交流，回應他們的問題。分享粉絲的創作和留言，也是他表達感謝和維繫關係的方式。隨著人氣上升，相信他會建立更成熟的互動模式，鞏固自己的粉絲基礎。
未來發展：
演藝事業目標
King對自己在《全民造星VI》的期望相當高，他預計自己能躋身「3甲」，足見其自信與野心。這個目標不僅是對自己實力的肯定，也是驅使他不斷進步的動力。他渴望能在大眾面前證明，舞者同樣可以成為舞台上最耀眼的主角。
希望合作的藝人
當被問及最希望與哪位藝人同台演出時，King的答案是COLLAR的成員Marf（邱彥筒）。Marf同樣是《全民造星》出身，並且以其出色的舞蹈實力和獨特的舞台風格見稱。兩位風格強烈的舞者若能合作，必定能擦出驚人火花，為觀眾帶來一場極具爆炸性的視覺盛宴。這個答案也顯示出King對本地樂壇的關注和對強者的欣賞。
個人座右銘
King的座右銘是「Ambition never looks back」（雄心壯志，永不回頭）。這句話完美地概括了他的人生態度。無論是選擇成為職業舞者，還是毅然踏上《全民造星》的征途，他都展現了破釜沉舟的決心。這份永不回頭的野心，將會是他未來在演藝圈披荊斬棘的最強武器。