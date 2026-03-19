醫啲阿媽都唔知｜陸永自爆老婆勁緊張囡囡發燒 醫生狠批「荒謬」揭燒壞腦驚人真相！

藝人陸永於3月20日播出的節目《醫啲阿媽都唔知》中，自爆太太對女兒發燒極度緊張，引發熱議。節目中兒科醫生鄒重璂狠批家長對發燒的執着已達「荒謬程度」，更直指坊間流傳「發燒會燒壞腦」的說法完全錯誤，究竟高燒與腦部受損之間有何驚人真相？