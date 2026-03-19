醫啲阿媽都唔知｜陸永自爆老婆勁緊張囡囡發燒 醫生狠批「荒謬」揭燒壞腦驚人真相！
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藝人陸永於3月20日播出的節目《醫啲阿媽都唔知》中，自爆太太對女兒發燒極度緊張，引發熱議。節目中兒科醫生鄒重璂狠批家長對發燒的執着已達「荒謬程度」，更直指坊間流傳「發燒會燒壞腦」的說法完全錯誤，究竟高燒與腦部受損之間有何驚人真相？
陸永自爆老婆極緊張 鄒重璂醫生狠批發燒迷思
在3月20日晚播出的《醫啲阿媽都唔知》中，討論到令無數家長聞之色變的「發燒」問題。兒科專科醫生鄒重璂一開場就狠批現今父母對子女發燒過份執着，他直言：「日日都探熱，無病、有病都探熱，啲人對發燒嘅痴迷，已達到荒謬程度。」此話一出，嘉賓陸永即心有戚戚焉，更自爆太太亦是「緊張大師」一名，經常為女兒發燒問題而焦慮。陸永對鄒醫生苦笑道：「老婆都唔知問過你幾多次，你都係話唔使緊張。到下一次都係再問。」陸永的分享完全道出廣大家長的心聲，反映「發燒會燒壞腦」這個觀念是何等根深蒂固。
鄒重璂醫生揭真相 「唔係高燒而壞腦」
面對家長們的集體恐懼，鄒重璂醫生在節目中作出權威破解，強調「發燒燒壞腦」是因果倒置的謬誤。他斬釘截鐵地解釋：「其實兩樣嘢都係真確，但就無雙連關係，唔係因為高燒而壞腦，而是因為腦膜炎引致發高燒。」鄒醫生指出，真正損害腦部發育的元兇是「腦膜炎」等嚴重疾病，而「發高燒」僅僅是這些疾病引發的其中一個重要病徵。換言之，是腦部先被病菌感染發炎，才導致體溫急劇升高，而非高溫本身把腦袋「燒壞」。他補充，發燒其實是人體免疫系統啟動的自然防禦機制，身體透過提升溫度來對抗外來病菌，是治療過程的一部分，家長毋須過份恐慌。
回顧40年代舊香港 衛生惡劣致腦膜炎頻生
為了讓觀眾更易理解，鄒重璂醫生進一步追溯歷史，解釋為何「燒壞腦」的說法會流傳至今。他憶述在40、50年代的香港，當時的衛生環境及醫療技術相對落後，導致腦膜炎等嚴重傳染病較為普遍。在那個年代，的確有不少小朋友在發高燒後，出現腦部發育受損的情況，令家長們留下慘痛的集體回憶。然而，隨著醫學科技日新月異，加上疫苗的普及，現今因腦膜炎等病症導致腦部永久受損的個案已極為罕見。鄒醫生藉此提醒觀眾，舊時代的慘痛經歷不應成為現代育兒的枷鎖，面對子女發燒，家長應保持冷靜，並尋求專業醫療意見，而非盲目相信過時的傳言。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期