醫啲阿媽都唔知｜黃嘉雯揭飲水通便真相！醫生踢爆「8杯水」竟是世紀謊言？
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昨晚（30日）播出的《醫啲阿媽都唔知》中，黃嘉雯（Carmaney）分享阿媽教落晨早飲水通便秘方，引發全場共鳴。她深信此法有效，但鄒重璂醫生卻驚爆「一日八杯水」原來無科學根據，究竟飲水通便的真正原理是甚麼？
黃嘉雯分享阿媽秘方 堅信晨早飲水助排便
節目中黃嘉雯（Carmaney）大談媽媽的飲水理論，表示媽媽經常提醒要飲暖水，尤其是早上起床後必須先飲一杯水。她引述媽媽的說法：「阿媽真係有話要飲暖水，朝早要飲一杯水，因為成晚都無飲過，所以要補充返水份。」Carmaney身體力行，早已習慣每天早上起來先飲一大杯水，並認為這個習慣對通便非常有幫助。她更透露家中濾水式飲水機是不可或缺的家電，笑言使用起來充滿「儀式感」，可見她對飲水一事極為講究。
鄒重璂醫生解構真相 揭「胃結腸反射」作用
對於黃嘉雯媽媽的建議，鄒重璂醫生難得表示認同，他解釋早上飲水的確有助排便，但原理並非單純補充水份，而是因為會產生「胃結腸反射」作用，刺激結腸蠕動，從而誘發便意。不過，話鋒一轉，鄒醫生隨即對廣為流傳的「一日八杯水」健康指引提出質疑，他直言：「飲水係必須，呢樣絕對同意。但從來無科學證據話飲 8 杯水係健康嘅，咁一杯係幾大杯呢？亦無一個標準。」此話一出，顛覆了不少人的固有觀念。
網民震驚洗版：「原來一直都信錯！」
節目播出後，關於「一日八杯水」的討論區即時洗版，不少網民大感震驚，直言多年來的健康常識被顛覆。留言反應相當熱烈：「OMG！我日日逼自己飲8杯水，原來係冇用嘅？」「醫生講得好啱，杯有大有細，8杯水個標準喺邊？」「胃結腸反射…學到嘢了！以後起身即刻飲水試下先！」「終於有人踢爆8杯水迷思，講得好！」「原來飲水通便係有科學根據，但同飲幾多杯無關，長知識了。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期