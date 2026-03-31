醫啲阿媽都唔知｜黃嘉雯揭飲水通便真相！醫生踢爆「8杯水」竟是世紀謊言？

昨晚（30日）播出的《醫啲阿媽都唔知》中，黃嘉雯（Carmaney）分享阿媽教落晨早飲水通便秘方，引發全場共鳴。她深信此法有效，但鄒重璂醫生卻驚爆「一日八杯水」原來無科學根據，究竟飲水通便的真正原理是甚麼？