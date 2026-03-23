醫啲阿媽都唔知｜黃嘉雯自爆儲備抗生素看門口 醫生警告恐引發念珠菌感染！

今晚（23日）《醫啲阿媽都唔知》節目中，前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）驚人自爆，由於身體問題竟長期儲備抗生素「看門口」，以備不時之需！她分享去年幾乎每個月都病，醫生會直接預先開定抗生素給她。此言一出，同場的鄒重璂醫生立即表示不認同，更嚴肅警告這種做法暗藏極大風險，特別是對女性而言，究竟有多危險？