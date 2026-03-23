醫啲阿媽都唔知｜黃嘉雯自爆儲備抗生素看門口 醫生警告恐引發念珠菌感染！
黃嘉雯自揭每月發炎 醫生開定抗生素「看門口」
節目中，黃嘉雯（Carmaney）大方分享自己的健康煩惱，她坦言因一個天生問題而成為藥煲。Carmaney無奈地說：「因為天生扁桃腺好大，郁啲就發炎，醫生就會開抗生素我食。」她憶述最誇張的經歷是在去年（2025年），身體狀況非常差，幾乎每個月都會發炎一次。由於覆診頻繁，醫生後來甚至會直接開定抗生素給她「看門口」，讓她在家中儲備，以便隨時服用。Carmaney更透露，除了抗生素，她自己亦會常備消炎藥，可見她對藥物的依賴程度，以及被扁桃腺問題困擾之深。
鄒醫生即場反對 直指做法有風險
聽完黃嘉雯的分享後，鄒重璂醫生隨即面色一沉，直言不認同這種「看門口」的做法。他解釋，大眾普遍將抗生素與消炎藥混為一談，但兩者功效截然不同。鄒醫生指出：「消炎藥泛指一切對應發炎的藥物，好似扭親引起的紅腫脹痛。假如問題係由細菌引起，咁樣抗生素就發揮作用，但依然對付唔到病毒。」他強調，超過九成的上呼吸道感染，例如感冒，其實是由病毒引起，服用抗生素根本無效。因此，黃嘉雯在感到不適時自行服用儲備的抗生素，很可能只是在濫用藥物，對病情毫無幫助之餘，更會對身體造成不必要的負擔。
醫生警告女士亂用抗生素 恐致念珠菌感染
針對黃嘉雯的情況，鄒重璂醫生特別向她及所有女性觀眾提出一個非常具體的警告。他嚴肅地補充，女性胡亂或頻繁服用抗生素，後果可以相當麻煩。鄒醫生解釋，抗生素會無差別地殺死體內的好菌和壞菌，從而破壞身體的正常菌群生態。他直接點明風險：「（女士服用抗生素要特別小心，因為）會破壞腸道及陰道細菌，導致念珠菌感染。」這個副作用是許多女性的夢魘，容易反覆發作，難以根治。醫生的這番話，無疑是為黃嘉雯及有類似習慣的觀眾敲響了警鐘，揭示了儲備藥物「看門口」背後不為人知的健康危機。
網民憂心黃嘉雯健康 留言洗版：要小心身體！
黃嘉雯的經歷以及醫生的警告引起網民極大迴響，不少觀眾湧入討論區表達關心。大量網民留言：「Carmaney要保重身體啊！成日病真係好辛苦！」、「聽到醫生講念珠菌感染即刻嚇親，原來亂食抗生素後果咁嚴重！」、「我都試過醫生開定藥看門口，以為好方便，原來咁樣係唔好？」粉絲們紛紛叮囑黃嘉雯要小心身體，並感謝醫生提供了寶貴的資訊。事件亦提醒大眾，即使是醫生處方的藥物，亦不應在未有最新診斷下自行服用，身體不適時還是要先諮詢專業意見，才是對健康負責任的態度。