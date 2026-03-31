醫啲阿媽都唔知｜黃嘉雯豪買貴價飲水機！醫生狠批「智商稅」一句話秒KO？

昨晚（30日）《醫啲阿媽都唔知》中，黃嘉雯（Carmaney）自爆使用可揀選酸鹼值的貴價飲水機，大讚有「儀式感」，連陸永都用同款！豈料鄒重璂醫生聽後竟狠批完全無用，更直指是「智商稅」，究竟這類產品背後藏著甚麼醫學迷思？