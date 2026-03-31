醫啲阿媽都唔知｜黃嘉雯豪買貴價飲水機！醫生狠批「智商稅」一句話秒KO？
廣告
昨晚（30日）《醫啲阿媽都唔知》中，黃嘉雯（Carmaney）自爆使用可揀選酸鹼值的貴價飲水機，大讚有「儀式感」，連陸永都用同款！豈料鄒重璂醫生聽後竟狠批完全無用，更直指是「智商稅」，究竟這類產品背後藏著甚麼醫學迷思？
黃嘉雯陸永齊用貴價飲水機 大讚有儀式感
節目中，黃嘉雯（Carmaney）分享自己對飲用水質素的追求，透露家中添置了一部濾水式飲水機，原來連同場的陸永亦是用家。Carmaney對其飲水機的功能讚不絕口，興奮表示：「我部飲水機仲可以揀選酸鹼值，每次配合唔同用處，好似洗衫、洗碗都會用唔同酸鹼度，覺得成件事好有儀式感。」她將飲水提升至生活品味的層次，但陸永則補充指使用起來步驟有點麻煩，似乎對產品的便利性稍有微言。
鄒重璂醫生狠批鹼性水機：根本係錯！
聽到黃嘉雯與陸永都在使用聲稱能改變酸鹼度的飲水機，鄒重璂醫生毫不留情地直斥其非，斷言這類產品根本沒有需要。他斬釘截鐵地說：「咁一定係錯啦，你乜嘢『鹼』都好啦，落到胃就已經中和咗。」鄒醫生進一步從醫學角度解釋，人體的血液酸鹼度需要控制在一個非常狹窄的範圍內，身體有精密的自我調節機制，絕非單靠飲水就能改變。他更拋下一句震撼金句作結：「如果飲杯水就可以改變酸鹼度，咁就真係大件事。」
網民熱議似智商稅：「差啲就買咗！」
節目播出後，鹼性水機的功效引起網民激烈討論，不少人慶幸自己未有入手，直指產品猶如「智商稅」！網民紛紛留言：「醫生講得太好！完全係皇帝的新衣，差啲就碌卡買咗！」「成日見到廣告話鹼性水對身體好，原來係呃人嘅？」「Carmaney講到好有儀式感，但聽到醫生解釋完，成件事勁尷尬。」「多謝醫生幫我慳返幾千蚊，呢啲真係智商稅。」「『如果飲杯水就可以改變酸鹼度，咁就真係大件事』呢句真係金句，一嘢KO！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期