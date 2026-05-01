東張西望｜婦控訴公院醫盲眼恐怖經歷 黃斑病變私醫寫明「緊急」都無用!
私家醫生緊急轉介龍太做手術
視力一向正常的龍太在去年12月突然感到右眼視力模糊，經私家醫生詳細診治後確診患上黃斑病變。她原本符合資格並準備在另一位林姓私家醫生處接受每支價值近10,000元的注射藥物治療，但檢查時卻發現右眼玻璃體出現嚴重出血情況，根本無法進行打針程序。林醫生見狀深知情況危急，立刻寫下寫明「緊急」字眼的轉介信，強烈建議她必須即時進行清除瘀血手術，並將她緊急轉介至公立醫院眼科部門作進一步跟進治療。
丈夫憤怒控訴急症慘變回家休息
滿心焦急的龍太與丈夫在今年1月6日立刻乘坐的士趕往公立醫院求醫，滿以為能夠把握黃金時間進行緊急手術挽救視力。然而眼科醫生為她進行檢查後，竟然只要求她直接回家，並指示她睡覺時用數個枕頭墊高頭部，以觀察三個星期等待眼底瘀血被身體自然吸收。面對院方如此消極的冷處理手法，龍生感到極度震驚與憤怒，他痛心疾首地控訴院方連基本的藥物都沒有提供，並表示「藥又冇，一滴眼藥水都冇」，當他追問為何急件需要等待三個星期時，醫生僅冷漠回應「我哋情況就係都係觀察住先啦」。
拖延兩個月視力暴跌終被告知放棄
經過漫長且痛苦的等待，龍太在1月27日返回醫院覆診時，右眼能看見的光度已經明顯減弱，連看自己的手也變得極度模糊。儘管情況持續惡化，醫生依然堅持要求她再觀察三到四個星期。直到2月24日再度覆診，距離最初求診已經過去接近兩個月，龍太的右眼觀感僅剩下2%，只要掩住左眼便完全看不見手指。此時第三位接見的醫生在諮詢高級醫生後，竟然宣告她的情況已經無法進行手術，更殘酷地對她說「你要返去消化吓，右眼已經係放棄」，令她崩潰痛哭，深感有得醫變成無得醫是極度荒謬。
涉事公院致歉承認首次治療欠妥善
絕望的龍太最終在3月26日遠赴台北自費進行清除眼內瘀血手術，翌日拆除紗布後右眼視力奇蹟地恢復到兩成，隨後繼續接受黃斑病變治療。期間她接獲香港公立醫院投訴科主任轉介的電話，並與當日的主診醫生及部門主管進行會面。涉事部門主管最終承認首次治療確實有進步空間及做得不足，並向病人表達抱歉。院方隨後回覆傳媒查詢時解釋，當時發現病人視網膜未脫落，根據案例決定以觀察性治療為主，直到2月下旬才發現視網膜脫落失去感光功能，院方就治療方案未與病人充分討論及溝通致歉。
東張西望觀眾淚崩怒轟草菅人命
大批網民及觀眾對龍太的遭遇感到極度痛心，紛紛在網上討論區留言表達不滿，有人憤怒地直斥「急症竟然叫人返屋企瞓覺簡直草菅人命」，也有人無奈感嘆「原本有得醫都拖到盲，公營醫療系統真係令人徹底失望」。網民強烈呼籲當局必須正視醫療制度的嚴重漏洞，同時提醒所有病患家屬在面對類似情況時必須提高自保意識，以免無辜失去寶貴的健康。