東張西望｜婦控訴公院醫盲眼恐怖經歷 黃斑病變私醫寫明「緊急」都無用!

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東張西望》主持甘詠寧今日（5月1日）採訪一名患有黃斑病變的女患者，原本獲私家醫生緊急轉介至公立醫院進行手術，卻遭遇院方極度消極的冷處理，僅被指示回家墊高枕頭休息。這場拖延兩個月的噩夢，最終導致患者右眼近乎失明，不僅令家屬痛苦不堪，更徹底揭露了醫療制度的潛在漏洞。

私家醫生緊急轉介龍太做手術

視力一向正常的龍太在去年12月突然感到右眼視力模糊，經私家醫生詳細診治後確診患上黃斑病變。她原本符合資格並準備在另一位林姓私家醫生處接受每支價值近10,000元的注射藥物治療，但檢查時卻發現右眼玻璃體出現嚴重出血情況，根本無法進行打針程序。林醫生見狀深知情況危急，立刻寫下寫明「緊急」字眼的轉介信，強烈建議她必須即時進行清除瘀血手術，並將她緊急轉介至公立醫院眼科部門作進一步跟進治療。

丈夫憤怒控訴急症慘變回家休息

滿心焦急的龍太與丈夫在今年1月6日立刻乘坐的士趕往公立醫院求醫，滿以為能夠把握黃金時間進行緊急手術挽救視力。然而眼科醫生為她進行檢查後，竟然只要求她直接回家，並指示她睡覺時用數個枕頭墊高頭部，以觀察三個星期等待眼底瘀血被身體自然吸收。面對院方如此消極的冷處理手法，龍生感到極度震驚與憤怒，他痛心疾首地控訴院方連基本的藥物都沒有提供，並表示「藥又冇，一滴眼藥水都冇」，當他追問為何急件需要等待三個星期時，醫生僅冷漠回應「我哋情況就係都係觀察住先啦」。

拖延兩個月視力暴跌終被告知放棄

經過漫長且痛苦的等待，龍太在1月27日返回醫院覆診時，右眼能看見的光度已經明顯減弱，連看自己的手也變得極度模糊。儘管情況持續惡化，醫生依然堅持要求她再觀察三到四個星期。直到2月24日再度覆診，距離最初求診已經過去接近兩個月，龍太的右眼觀感僅剩下2%，只要掩住左眼便完全看不見手指。此時第三位接見的醫生在諮詢高級醫生後，竟然宣告她的情況已經無法進行手術，更殘酷地對她說「你要返去消化吓，右眼已經係放棄」，令她崩潰痛哭，深感有得醫變成無得醫是極度荒謬。

涉事公院致歉承認首次治療欠妥善

絕望的龍太最終在3月26日遠赴台北自費進行清除眼內瘀血手術，翌日拆除紗布後右眼視力奇蹟地恢復到兩成，隨後繼續接受黃斑病變治療。期間她接獲香港公立醫院投訴科主任轉介的電話，並與當日的主診醫生及部門主管進行會面。涉事部門主管最終承認首次治療確實有進步空間及做得不足，並向病人表達抱歉。院方隨後回覆傳媒查詢時解釋，當時發現病人視網膜未脫落，根據案例決定以觀察性治療為主，直到2月下旬才發現視網膜脫落失去感光功能，院方就治療方案未與病人充分討論及溝通致歉。

東張西望觀眾淚崩怒轟草菅人命

大批網民及觀眾對龍太的遭遇感到極度痛心，紛紛在網上討論區留言表達不滿，有人憤怒地直斥「急症竟然叫人返屋企瞓覺簡直草菅人命」，也有人無奈感嘆「原本有得醫都拖到盲，公營醫療系統真係令人徹底失望」。網民強烈呼籲當局必須正視醫療制度的嚴重漏洞，同時提醒所有病患家屬在面對類似情況時必須提高自保意識，以免無辜失去寶貴的健康。

醫療失誤 東張西望 龍太和丈夫報東張講述醫眼變盲眼經歷。（圖片來源：TVB）
龍太和丈夫報東張講述醫眼變盲眼經歷。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 龍太右眼玻璃體出血，指控公立醫院延誤手術致盲。（圖片來源：TVB）
龍太右眼玻璃體出血，指控公立醫院延誤手術致盲。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 龍太的右眼玻璃體嚴重出血。（圖片來源：TVB）
龍太的右眼玻璃體嚴重出血。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 醫生只叫龍太返家墊高枕頭睡，讓積向快點沉澱。（圖片來源：TVB）
醫生只叫龍太返家墊高枕頭睡，讓積向快點沉澱。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 龐朝輝醫生受訪講解眼睛玻璃體出血的正常治療方法。（圖片來源：TVB）
龐朝輝醫生受訪講解眼睛玻璃體出血的正常治療方法。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 龍太質疑公院醫治程序。（圖片來源：TVB）
龍太質疑公院醫治程序。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 龍太前往台北接受手術後右眼視力恢恢到兩成。（圖片來源：TVB）
龍太前往台北接受手術後右眼視力恢恢到兩成。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 龍太黃斑病變疑被冷處理。（圖片來源：TVB）
龍太黃斑病變疑被冷處理。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 龍太黃斑病變，醫治過程一波三折。（圖片來源：TVB）
龍太黃斑病變，醫治過程一波三折。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 龍太視力嚴重受損。（圖片來源：TVB）
龍太視力嚴重受損。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 投訴人指醫生叫龍太返家休息。（圖片來源：TVB）
投訴人指醫生叫龍太返家休息。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 錄音顯示醫院部門主管向龍太道歉。（圖片來源：TVB）
錄音顯示醫院部門主管向龍太道歉。（圖片來源：TVB）
醫療失誤 東張西望 院方向投訴人致歉。（圖片來源：TVB）
院方向投訴人致歉。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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