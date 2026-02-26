醫美直擊 首爾篇｜43歲呂卓欣回春！漢江密會「韓版林宥嘉」 十指緊扣爆新戀情？
Ada漢江驚喜邂逅「韓版林宥嘉」Jason
在節目中，剛接受完醫美療程的Ada重拾自信，整個人精神煥發。製作組見狀，特意為她炮製一場驚喜。當Ada被帶到漢江邊接受訪問，透露自己已單身一段時間，並開出理想對象條件：「梗係高大靚仔，好似『霸道總裁』、韓劇男主角咁樣。」話音剛落，一位貌似台灣歌手林宥嘉、高大威猛的男士Jason隨即現身，並用略帶結巴的廣東話自我介紹：「你好 Ada，我係 Jason。」突如其來的韓劇式邂逅，讓Ada當場既驚且喜，完全意想不到製作組會為她安排如此浪漫的環節。
Jason狂賣口乖讚baby face 十指緊扣漫步超甜蜜
邂逅成功後，Jason隨即與Ada展開一場浪漫的漢江約會。兩人沿著江邊漫步，期間Jason不停大賣口乖，猛讚43歲的Ada擁有一張「baby face」，完全不像真實年齡，氹得Ada心花怒放。最令人意想不到的是，Jason更主動拖起Ada的手，上演一幕「十指緊扣」的甜蜜畫面，令Ada成為他口中的「第一位女朋友」，整個過程充滿韓劇粉紅泡泡，浪漫指數爆燈。久違的拍拖感覺，讓Ada全程流露出少女般的羞澀笑容，似乎完全沉醉在這場突如其來的異國戀曲之中。
Oppa帶路歎炸雞啤酒 Ada重拾久違拍拖感覺
兩人的浪漫約會並未因漢江漫步而結束。尾聲時，Jason更盡顯Oppa風度，帶Ada去品嚐最地道的韓國炸雞配啤酒，體驗「雞啤」文化。在用餐期間，Jason再度展現其迷人風度，細心照顧Ada，令Ada直言有一種「久違的拍拖感覺」，似乎對這位「韓版林宥嘉」相當滿意。究竟這位神秘Oppa Jason如何成功打動Ada的心？兩人的關係會否在節目後有進一步發展？這場在首爾的浪漫邂逅，絕對是節目的一大看點。
網民洗版大讚浪漫 期待Ada覓得第二春
節目預告片中Ada與Jason的甜蜜互動片段曝光後，立即引來網民洗版討論，一面倒大讚製作組安排有心思，畫面極度浪漫。不少網民留言力撐Ada：「Ada值得擁有幸福！希望佢哋真係有發展！」、「睇到十指緊扣個下，我都不禁尖叫！太甜了吧！」、「呢個安排好過睇韓劇，好真實！」亦有網民大讚Jason外型出眾：「個男仔幾靚仔，真係有啲似林宥嘉！」、「希望佢係真心，唔係做戲啦！」看來觀眾們都非常投入Ada這場韓劇式戀愛，紛紛化身媒人，期待她能在醫美回春後，成功在首爾覓得真愛。