醫美直擊 首爾篇｜43歲呂卓欣為搵真命天子！豪做3大療程 驚爆最期待殖髮效果！
43歲《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）為愛豁出去！她在《醫美直擊 首爾篇》中大膽承認，接受醫美是為了增強自信，覓得真命天子。事隔兩個月，她容光煥發亮相，更自爆最期待的竟是「殖髮」效果，究竟她變靚了多少？
呂卓欣直認恨拍拖 「變靚咗可以搵到真命天子」
《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）在節目中毫不掩飾自己對愛情的渴望，她大方笑言接受一系列醫美療程的終極目標，就是為了增強自信，迎接下一段戀情。她對著鏡頭甜笑說：「變靚咗多咗自信可以正面啲，又可以行得順啲搵到真命天子。」這番坦率的言論引起不少迴響。在韓國完成療程後兩個月，Ada再次現身錄影廠，整個人脫胎換骨，精神煥發，散發出自信光芒。她滿意地表示：「雖然每一part調整都好細，但加埋嘅效果好大。」可見這次的醫美體驗為她帶來了極大的滿足感和正能量。
呂卓欣變靚三部曲 揭開殖髮神秘面紗
為了全方位提升自信，呂卓欣（Ada）在節目中先後接受了三項重點療程。首先是近年非常受歡迎的「熱瑪吉」，用以緊緻臉部肌膚，提升輪廓線條；其次是「肉毒桿菌注射」，針對性地撫平皺紋，回復青春。不過，最讓Ada期待、亦最令觀眾好奇的，是她接受了「前額髮際線殖髮」療程。這項技術能有效改善髮際線過高或不平整的問題，從而修飾臉型，達到視覺上的減齡效果。Ada自言最期待看到殖髮的成果，這個獨特的選擇也讓不少觀眾對醫美有了新的認識，原來除了五官，連髮際線也能成為變靚的關鍵！
網民力撐呂卓欣追愛 「為自己變靚有咩問題」
呂卓欣（Ada）在節目中坦承為愛變美的言論，獲得網民一面倒力撐。許多女性觀眾對她的想法深有共鳴，認為她活出了現代女性的自信與坦率。網上留言區被讚賞的聲音洗版：「Ada好坦白，好真實，欣賞佢！」、「講得冇錯，為自己變靚有咩問題？加油搵到你嘅幸福！」、「支持Ada！自信嘅女人最靚！」更有不少網民對她提及的「殖髮」療程表示出濃厚興趣：「原來可以殖髮際線，真係大開眼界！」、「好想知殖髮效果係點，求分享！」Ada的勇敢分享，無疑鼓勵了許多人正面看待透過後天努力追求美麗與幸福的權利。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期