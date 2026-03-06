醫美直擊 首爾篇｜29歲素人Alex告別鴛鴦眼！埋線雙眼皮實錄 激動：唔使再黐膠紙
每日黐雙眼皮膠紙的痛苦，你懂嗎？29歲素人Alex在《醫美直擊 首爾篇》分享了她長年「一單一雙」鴛鴦眼的困擾。她接受「埋線雙眼皮」手術後，激動表示最開心的事終於來臨！究竟這個小手術如何解決她的大煩惱？
Alex術後分享喜悅 「唔使再黐雙眼皮膠紙最開心」
在《醫美直擊 首爾篇》中，29歲素人Alex的分享引起了無數有相同煩惱的觀眾的共鳴。她透露自己最滿意的醫美項目，就是「埋線雙眼皮」手術，成功解決了困擾她多年的「一單一雙」鴛鴦眼問題。當被問到術後感受時，她難掩興奮之情，激動地表示：「唔使再黐雙眼皮膠紙最開心。」這句簡單的話，道出了無數人的心聲。每日早上化妝前都要花時間黏貼雙眼皮膠紙，還要擔心膠紙會否移位、不夠隱形，絕對是一大煩惱。如今透過一個簡單的療程就能一勞永逸，對Alex來說，這不只是外貌上的改變，更是生活便利度與自信心的大幅提升。
拆解Alex埋線雙眼皮 告別鴛鴦眼煩惱
到底Alex口中神奇的「埋線雙眼皮」是什麼？這項療程是針對眼皮較薄、脂肪不多的族群而設的非開刀式雙眼皮手術。原理是透過縫合的方式，在眼皮上製造出自然的摺痕，從而形成雙眼皮。對於像Alex這樣有「鴛鴦眼」或內雙眼皮困擾的人來說，這是一個相對簡單且恢復期短的解決方案。它能有效調整兩邊眼皮的不對稱，打造出深邃有神的對稱雙眼。Alex在節目中亦有接受肉毒桿菌瘦面等療程，但她明確表示，解決鴛鴦眼這個每天都令她煩惱的問題，才是這次醫美之旅中最大的收穫，可見這個「小」手術為她帶來了巨大的心理滿足感。
網民勁有共鳴 「完全明白黐膠紙有幾煩」
素人Alex的「告別雙眼皮膠紙」宣言，瞬間在網上討論區引發強烈共鳴，不少網民紛紛留言表示「身同感受」。討論區湧現大量留言：「天呀！我完全明白！每日都要同塊膠紙搏鬥，有時仲會敏感！」、「鴛鴦眼真係好煩，化眼妝永遠都化唔對稱，影相勁明顯！」、「聽到佢話唔使再黐膠紙最開心，我簡直想喊，呢個係終極夢想！」、「見到Alex咁開心，我都心郁郁想去整，解決咗個心頭大患！」Alex的真實個案，將一個看似微不足道的生活煩惱放大，讓許多有同樣困擾的網民感到被理解，更激發了他們尋求解決方案的念頭。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期