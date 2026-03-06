醫美直擊 首爾篇｜57歲黃梓瑋曾整容失敗！豪花巨款做5大療程 靠溶脂點滴逆轉人生？

57歲演員黃梓瑋（Jenny）今晚（6日）在《醫美直擊 首爾篇》迎來終極改造！曾歷整容失敗的她，在節目中豪擲千金進行五大醫美療程，誓要擺脫中年危機。今晚她更接受「溶脂點滴」作最後衝刺，淚灑當場！究竟她能否逆轉歲月痕跡，重拾自信？