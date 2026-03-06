醫美直擊 首爾篇｜57歲黃梓瑋曾整容失敗！豪花巨款做5大療程 靠溶脂點滴逆轉人生？
廣告
57歲演員黃梓瑋（Jenny）今晚（6日）在《醫美直擊 首爾篇》迎來終極改造！曾歷整容失敗的她，在節目中豪擲千金進行五大醫美療程，誓要擺脫中年危機。今晚她更接受「溶脂點滴」作最後衝刺，淚灑當場！究竟她能否逆轉歲月痕跡，重拾自信？
黃梓瑋今晚終極改造 挑戰溶脂點滴
在今晚播出的《醫美直擊 首爾篇》最後一集中，全場焦點落在57歲演員黃梓瑋（Jenny）身上。畫面所見，Jenny為了身型改造下定決心，接受「溶脂點滴」作為終極一擊。面對鏡頭，她坦言隨著年齡增長，減肥變得異常困難，更忍不住感觸落淚說：「身型入行時係有自信嘅，但隨住年齡增長新陳代謝變慢，用盡方法減都唔成功，而且反彈得好緊要。」據節目中解釋，溶脂點滴是將藥劑直接打入脂肪層，因此成效最快。看著Jenny為了變靚而承受痛楚與付出淚水，其決心與勇氣實在令人動容，觀眾都萬分期待她改造後的成果。
黃梓瑋整容失敗陰霾 5大療程全記錄
黃梓瑋的醫美之路並非一帆風順，她曾有過整容失敗的慘痛經歷，但今次為了擺脫陰霾，她在節目中以前所未有的決心，一口氣接受了五大醫美項目。整個改造過程橫跨多個範疇，首先是進行「割雙眼皮手術」，以解決因年齡增長導致的眼皮鬆弛問題；接著是面部「神力拉提」埋線，全方位提升緊緻臉部輪廓，對抗地心吸力；其後再以「透明質酸填充注射」，改善因膠原流失而造成的臉部輪廓下陷；為了追求完美膚質，她更接受了「白玉針」療程，以達至美白效果。來到最後階段，再以「溶脂點滴」減去頑固脂肪，可謂由內到外、由面到身進行徹底大改造，毅力驚人。
網民熱議黃梓瑋勇氣 佩服其決心
節目播出後，黃梓瑋的驚人改造之旅隨即引爆網民熱議。大部分網民對她年屆57歲仍敢於追求美麗的勇氣表示佩服，紛紛留言力撐：「57歲仲咁有勇氣去改造自己，真係好犀利！」、「見到佢講起減肥辛酸時喊，好心痛，希望佢可以搵返自信！」、「女人無論幾多歲都有權利變靚，支持Jenny！」亦有網民對醫美療程的威力感到震驚：「原來而家啲醫美咁勁，可以一次過做咁多樣！」黃梓瑋的故事無疑為不少面臨中年焦慮的女性帶來了衝擊與啟發，成為網上熱話。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期