重慶夜店「Lady Gaga」神還原巡演舞台 網民點錯相勁爆笑：以為係江欣燕！

重慶一間夜店最近掀起熱潮，皆因一位模仿樂壇天后Lady Gaga嘅表演者驚艷全場，不單止將世界巡迴演唱會《The Mayhem Ball》嘅紅裙高台造型神還原，更現場開咪大唱《Abracadabra》，搞到唔少網民都直言因為真係Lady Gaga本人！