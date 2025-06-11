重慶夜店「Lady Gaga」神還原巡演舞台 網民點錯相勁爆笑：以為係江欣燕！

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重慶一間夜店最近掀起熱潮，皆因一位模仿樂壇天后Lady Gaga嘅表演者驚艷全場，不單止將世界巡迴演唱會《The Mayhem Ball》嘅紅裙高台造型神還原，更現場開咪大唱《Abracadabra》，搞到唔少網民都直言因為真係Lady Gaga本人！

重慶夜店「Lady Gaga」神還原巡演舞台

近日有網民在社交平台發文，直言重慶夜店睇見以假亂真版Lady Gaga：「重慶的夜店已經是Next Level，竟然把Lady Gaga的演唱會搬進現場，還全開麥演唱」。片段可見舞台嘅設計可謂高度還原演唱會現場，而身穿標誌性紅裙嘅翻版「Lady Gaga」站在高台上，氣勢十足。雖然表演期間佢不慎跌倒，但係仍臨危不亂，迅速調整狀態繼續演出，模仿得惟妙惟肖嘅演出更被大讚係史詩級表演。

重慶夜店 ladygaga 翻版「Lady Gaga」獲網民大讚還原度極高！（圖片來源：小紅書圖片）
翻版「Lady Gaga」獲網民大讚還原度極高！（圖片來源：小紅書圖片）
重慶夜店 ladygaga 翻版「Lady Gaga」在服裝上亦落足心機！（圖片來源：小紅書圖片）
翻版「Lady Gaga」在服裝上亦落足心機！（圖片來源：小紅書圖片）
重慶夜店 ladygaga 翻版「Lady Gaga」更係現場真唱，實力獲網民大讚。（圖片來源：小紅書圖片）
翻版「Lady Gaga」更係現場真唱，實力獲網民大讚。（圖片來源：小紅書圖片）
重慶夜店 ladygaga Lady Gaga目前正進行世界巡迴演唱會《The Mayhem Ball》，當中歌曲《Abracadabra》嘅舞台效果十分華麗。（圖片來源：小紅書圖片）
Lady Gaga目前正進行世界巡迴演唱會《The Mayhem Ball》，當中歌曲《Abracadabra》嘅舞台效果十分華麗。（圖片來源：小紅書圖片）
重慶夜店 ladygaga （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）

網民集體爆笑點錯相

影片流出後，唔少網民都對這位模仿者的表現讚不絕口：「這個唱功已經非常好了」、「搞個巡回吧！」、「挺好的，讓沒買到票的朋友們也可以感受gaga現場的快樂」等。
不過就有人爆笑點錯相：「第一眼以為是香港演員江欣燕」、「有點像TVB的江欣燕。我真以為是她做什麼節目在模仿秀呢」、「整個是江欣燕嗎？唱歌挺厲害的」，直言翻版「Lady Gaga」撞樣江欣燕。

重慶夜店 ladygaga 影片流出後，唔少網民都對這位模仿者的表現讚不絕口。（圖片來源：小紅書@潘虹樾）
影片流出後，唔少網民都對這位模仿者的表現讚不絕口。（圖片來源：小紅書@潘虹樾）
重慶夜店 ladygaga 不過亦有網民直言將模仿者認錯咗係江欣燕！（圖片來源：ig@yanyan_kongyanyin）
不過亦有網民直言將模仿者認錯咗係江欣燕！（圖片來源：ig@yanyan_kongyanyin）

「Lady Gaga」真身原來係選秀歌手

經過網民「起底」，這位山寨版Lady Gaga的真身原來是歌手潘虹樾。現年35歲嘅佢曾於2009年參加內地選秀節目《快樂女聲》，並在全國總決賽中取得第八名的佳績，隨後以歌手身份出道。潘虹樾多次模仿Lady Gaga，無論造型還是神態都極為到位，甚至有傳Lady Gaga本尊也曾轉發過她的表演片段，足見其模仿功力備受認可。

重慶夜店 ladygaga 山寨版Lady Gaga真身其實係內地歌手潘虹樾，而其模仿嘅片段更在Tik Tok上獲Lady Gaga本尊轉發。（圖片來源：小紅書@潘虹樾）
山寨版Lady Gaga真身其實係內地歌手潘虹樾，而其模仿嘅片段更在Tik Tok上獲Lady Gaga本尊轉發。（圖片來源：小紅書@潘虹樾）
重慶夜店 ladygaga 潘虹樾經常在社交平台上分享模仿Lady Gaga嘅片段。（圖片來源：小紅書@潘虹樾）
潘虹樾經常在社交平台上分享模仿Lady Gaga嘅片段。（圖片來源：小紅書@潘虹樾）
重慶夜店 ladygaga 現年35歲嘅潘虹樾曾於2009年參加內地選秀節目《快樂女聲》，並在全國總決賽中取得第八名的佳績。（圖片來源：微博@潘虹樾）
現年35歲嘅潘虹樾曾於2009年參加內地選秀節目《快樂女聲》，並在全國總決賽中取得第八名的佳績。（圖片來源：微博@潘虹樾）
重慶夜店 ladygaga 潘虹樾近期更因神模仿Lady Gaga而人氣急升。（圖片來源：微博@潘虹樾）
潘虹樾近期更因神模仿Lady Gaga而人氣急升。（圖片來源：微博@潘虹樾）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、小紅書@潘虹樾、微博@潘虹樾、ig@yanyan_kongyanyin資料或影片來源：原文刊於新假期

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