重慶夜店「Lady Gaga」神還原巡演舞台 網民點錯相勁爆笑：以為係江欣燕！
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重慶一間夜店最近掀起熱潮，皆因一位模仿樂壇天后Lady Gaga嘅表演者驚艷全場，不單止將世界巡迴演唱會《The Mayhem Ball》嘅紅裙高台造型神還原，更現場開咪大唱《Abracadabra》，搞到唔少網民都直言因為真係Lady Gaga本人！
重慶夜店「Lady Gaga」神還原巡演舞台
近日有網民在社交平台發文，直言重慶夜店睇見以假亂真版Lady Gaga：「重慶的夜店已經是Next Level，竟然把Lady Gaga的演唱會搬進現場，還全開麥演唱」。片段可見舞台嘅設計可謂高度還原演唱會現場，而身穿標誌性紅裙嘅翻版「Lady Gaga」站在高台上，氣勢十足。雖然表演期間佢不慎跌倒，但係仍臨危不亂，迅速調整狀態繼續演出，模仿得惟妙惟肖嘅演出更被大讚係史詩級表演。
網民集體爆笑點錯相
影片流出後，唔少網民都對這位模仿者的表現讚不絕口：「這個唱功已經非常好了」、「搞個巡回吧！」、「挺好的，讓沒買到票的朋友們也可以感受gaga現場的快樂」等。
不過就有人爆笑點錯相：「第一眼以為是香港演員江欣燕」、「有點像TVB的江欣燕。我真以為是她做什麼節目在模仿秀呢」、「整個是江欣燕嗎？唱歌挺厲害的」，直言翻版「Lady Gaga」撞樣江欣燕。
「Lady Gaga」真身原來係選秀歌手
經過網民「起底」，這位山寨版Lady Gaga的真身原來是歌手潘虹樾。現年35歲嘅佢曾於2009年參加內地選秀節目《快樂女聲》，並在全國總決賽中取得第八名的佳績，隨後以歌手身份出道。潘虹樾多次模仿Lady Gaga，無論造型還是神態都極為到位，甚至有傳Lady Gaga本尊也曾轉發過她的表演片段，足見其模仿功力備受認可。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、小紅書@潘虹樾、微博@潘虹樾、ig@yanyan_kongyanyin資料或影片來源：原文刊於新假期