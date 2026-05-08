重案解密劇情6-12集大結局線上看 教授冷血殺妻 陶大宇終極悍匪震撼現身

TVB播放的《重案解密》踏入下半部劇情高潮，無綫安排5月11至15日連播7集到大結局，5月14及15日星期四及星期五連播兩集每晚8:30播放到10:30！劇情講到苗僑偉飾演的杜凱斌面對連環懸案與家庭危機雙重夾擊，每宗案件都牽動觀眾神經。從教授殺妻的冷血計算，到人肉燒臘的變態復仇，再到終極悍匪周永權的回歸對決，劇集在最後七集將懸疑與人性刻劃推向極致。杜Sir不僅要破解一宗宗離奇案件，更要面對太太患癌的生死考驗，以及與宿敵的最終對決。