重案解密劇情6-12集大結局線上看 教授冷血殺妻 陶大宇終極悍匪震撼現身
重案解密｜第6集教授張國強冷血藏屍 教授殺妻案真相震撼
重案組接獲舉報搜查張國強飾演的方立仁教授寓所，表面一無所獲，但杜凱斌敏銳察覺異樣轉戰其辦公室。方立仁表現異常冷靜，對答滴水不漏，然而警方離開後，藏在辦公室內的行李箱竟開始滲血。方立仁隨即用保鮮紙重重包裹妻子劉桂芝（張文慈 飾演）的屍體，展現驚人的冷血與計算。警方調查發現方立仁近期開出巨額支票，其女兒Irene更向前男友透露「生前疑遭母親虐待致小產」的家庭黑暗面。杜Sir最終識破方立仁利用木箱調包屍體的詭計，在垃圾轉運站人贓並獲。方立仁供認因劉桂芝長期疑神疑鬼、誣衊他與女兒有染，更在食物落藥令他情緒失控，最終在爭吵中將其勒斃。
重案解密｜苗僑偉激鬥陶大宇！8大真實奇案「活剖孕婦」改編震驚網民68歲「御用Big Boss」張國強低調離巢 強調非不歡而散 曾認成就遜同期
重案解密｜第7集麥子樂慘遭滅口 燒臘店驚現人肉真相
殺害杜凱琳的關鍵證人麥子樂飾演的馬小東意外遇害，杜Sir因與死者有親屬關係被勒令停職避嫌，案件轉由岑麗香飾演的嚴灼穎跟進。此時一名獨居老人離世，法醫孫國才（顏仟汶 飾）在屍檢時發現胃內有未消化的人肉燒臘，令全場震驚。警方鎖定一間燒臘店，老闆娘姚樂怡飾演的胡玉蘭聲稱其妹江若琳飾演的蔡曼玲赴日旅遊。杜Sir調查發現蔡曼玲其實是燒臘店老闆的情婦，兩人長期因名份與金錢糾紛結怨。馬小東死前曾發現大佬B陶大宇飾演的周永權偷渡回港，懷疑對方正籌備「做單大野」，馬小東因欲通風報信而遭滅口。
重案解密｜第8集姚樂怡變態復仇 毒婦親手餵夫食人肉
劇情回溯蔡曼玲失蹤前夕，燒臘店老闆得知情婦懷孕欲分家產迎娶，徹底激怒原配胡玉蘭。胡玉蘭本欲落藥令蔡曼玲滑胎，兩人火拼期間，胡玉蘭狠下毒手用鐵鉤攞命，並連夜將屍體肢解製成燒臘。翌日她更親手餵老公食下情婦肉製成的燒麥，露出陰森冷笑，變態行徑令人不寒而慄。老闆起疑報警前遭胡玉蘭滅口，杜Sir趕在胡玉蘭潛逃前將其拘捕。案發後杜Sir同窗報案指私生女小妍遭綁架，生母何珮瑜飾演的李素貞表現反常，一邊哭訴綁匪勒索四百萬巨款，一邊卻秘密與情夫聯絡。
重案解密｜第9集何珮瑜自導自演 梁靖琪職業殺手現身
杜Sir建議公開案情，李素貞迫於壓力在記者會做戲。嚴灼穎查出李素貞與情夫梁競徽飾演的Andy暗通款曲，利用親生女作籌碼向老公勒索。警方最終在廢墟尋回脫水的嬰兒，揭發這場自編自導的荒謬劇。另一邊廂嚴灼穎發現男友蘇志傑染上性病，當場斬纜分手。當晚商界人物劉雄在辦公室被殺手以衝鋒槍專業處決，現場更播放高分貝音樂掩蓋槍聲。杜Sir帶領重案組到場，鎖定這是一宗「職業行刑式」謀殺，懷疑目標竟是一名弱女子。
重案解密｜第10集梁靖琪特工妄想 林子善洗腦利用真相
警方鎖定疑兇為梁靖琪飾演的炎美美，在其寓所搜獲大量軍火及假護照。炎美美被捕後堅持自己是受聘於警隊的「高度機密行動組」，殺死劉雄是為了「國家安全」。其代表律師亦查不出所謂的「上線」。杜Sir懷疑炎美美遭人洗腦利用，遂命上司扮演「趙警官」與其接頭，成功套取口供。原來這一切全是林子善飾演的劉展武的毒計，他利用炎美美孤僻且渴望認同的心理，將其訓練成殺手。同時杜Sir太太周家怡飾演的李思怡體檢發現淋巴黑點，疑似患癌，令杜家陷入愁雲慘霧。
重案解密｜第11集姜大衛淪為人質 陶大宇終極悍匪回歸
劉雄案真相大白，劉展武因私吞公司公款被父親威脅修改遺囑，故設局誘騙炎美美行兇。炎美美得知真相後精神崩潰，後悔成為殺人工具。此時杜Sir確定李思怡患上淋巴癌第三期，為了保住胎兒，李思怡堅持不打麻藥進行活檢。與此同時周永權正式回歸，警方截獲消息指他正「策劃大型劫案」。杜Sir驚覺周永權竟多次出入老人院，利用其患有失智症的父親姜大衛飾演的杜震華進行非法開戶洗黑錢，更將杜父視為最後的人質籌碼。
重案解密｜第12集大結局苗僑偉生死對決 《重案解密》震撼大結局
富豪賀仲昆被綁架，周永權收到三億贖金後依然封嘴撕票。杜Sir在老人院與周永權冤家路窄，雙方持槍對峙，周永權趁亂逃走。當晚周永權潛入杜Sir寓所脅持李思怡，迫杜Sir轉帳洗黑錢。周永權直言殺死賀仲昆是為了操縱股市波動謀取暴利。危機時刻嚴灼穎帶領小隊趕到，杜Sir故意講錯太太名字向拍檔傳遞暗號。最終嚴灼穎指揮狙擊手一槍擊斃周永權。塵埃落定，杜Sir陪同病重的李思怡到老人院探望父親，三代同堂享受最後的寧靜。
《重案解密》關鍵角色演員陣容
- 苗僑偉飾演杜凱斌，重案組高級督察，性格火爆但內心細膩，面對妹妹杜凱琳遇害案一直耿耿於懷
- 岑麗香飾演嚴灼穎，杜Sir的得力拍檔，冷靜理性且觀察力敏銳
- 周家怡飾演李思怡，杜Sir的太太，溫柔堅毅，懷孕期間確診淋巴癌展現強大母愛
- 陶大宇飾演周永權，綽號大佬B的終極悍匪，殘忍且智商極高
- 姜大衛飾演杜震華，杜Sir的父親，患有失智症被悍匪利用
- 張國強飾演方立仁，表面斯文的名譽教授，實則冷血殺妻藏屍
- 姚樂怡飾演胡玉蘭，燒臘店老闆娘，將情敵製成人肉燒臘的毒婦
- 梁靖琪飾演炎美美，患有妄想症的富家女，被洗腦成為職業殺手