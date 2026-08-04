重症解密｜心臟病術後點調理？中醫顧問陳偉教授教路 每日按4大穴位護心保命！
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心臟病除了西醫治療，原來中醫調理亦扮演關鍵角色！在TVB節目《重症解密》中，香港中醫醫院顧問中醫師陳偉教授就從中醫角度，分享了心臟病的術後調理方法，更親自傳授一套簡單實用的心臟保健「穴位按摩法」，讓市民安坐家中也能輕鬆護心，方法極之簡單！
陳偉教授詳解中醫調理 強調「辨證論治」重要性
節目邀請到香港中醫醫院的顧問中醫師陳偉教授，為觀眾深入淺出講解中醫如何應對心臟病。陳教授表示，中醫的核心理念在於「辨證論治」，會根據每個病人不同的體質和症狀去制定個人化的治療方案。他特別提到，對於接受過西醫手術（如通波仔）的病人，術後的調理尤其重要。中醫可以透過配合「中成藥」、「針灸」以及「湯水」等綜合方法，幫助病人恢復元氣，改善心臟功能，達致固本培元的效果，與西醫治療相輔相成。
獨家公開四大護心穴位 每日三分鐘簡易保健法
除了術後調理，陳偉教授更在節目中無私分享了實用的日常心臟保健秘訣，就是按摩四大護心穴位。他詳細介紹，這四個穴位分別是位於手部的「少衝」、「神門」、「內關」，以及位於胸口的「膻中」。按摩方法非常簡單，只需每日進行2至3次，每次針對每個穴位按壓3至5分鐘，便能有助氣血暢通，達到保護心臟的功效。這套簡易的穴位按摩法無需任何工具，隨時隨地都能進行，對於關注心臟健康的都市人來說極其實用。
網民大讚實用：即刻跟住試下先
陳偉教授介紹的簡易護心法引起網民極大迴響，紛紛表示非常實用。不少網民留言大讚：「呢個好實用！即刻跟住試下先！」、「終於有啲嘢係自己屋企都做到，唔該晒陳教授！」、「中西合璧治療係最好，手術後調理好重要。」更有網民表示已經馬上行動：「記低咗啲穴位名，每日都要跟住按！」、「每日幾分鐘好方便，希望真係有用！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期