重症解密｜心臟病術後點調理？中醫顧問陳偉教授教路 每日按4大穴位護心保命！

心臟病除了西醫治療，原來中醫調理亦扮演關鍵角色！在TVB節目《重症解密》中，香港中醫醫院顧問中醫師陳偉教授就從中醫角度，分享了心臟病的術後調理方法，更親自傳授一套簡單實用的心臟保健「穴位按摩法」，讓市民安坐家中也能輕鬆護心，方法極之簡單！