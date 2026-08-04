重症解密｜中風每分鐘殺190萬腦細胞！專家授「談笑用兵」口訣 20分鐘救命新模式曝光
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中風是都市人聞之色變的健康殺手，搶救過程爭分奪秒！TVB節目《重症解密》最新一集請來腦神經科權威，揭示中風期間腦細胞竟以每分鐘190萬個的驚人速度壞死！專家更即場傳授「談笑用兵」四字口訣，以及一種能將搶救時間縮短至20分鐘的革命性診治模式，絕對是保命關鍵！
梁慧康教授拆解中風危機 親授「談笑用兵」救命口訣
中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任梁慧康教授在節目中指出，中風主要分為「出血性中風」及「缺血性中風」，但無論是哪一類，腦細胞都會迅速死亡，速度高達每分鐘有1,900,000個腦細胞壞死，情況極之危急。為了讓大眾能及早識別中風徵兆，梁教授強調可善用「談笑用兵」口訣作初步觀察。「談」是指說話表達有困難；「笑」是指面部表情不對稱；「用」是指半邊手腳無力；「兵」則是馬上找救兵。只要出現任何一項，都必須立刻求醫。
食避孕藥竟增中風風險？專家點名高危因素
除了即時的辨識方法，梁慧康教授亦提醒大眾注意生活中的中風風險因素。他特別提到，服用「口服避孕藥」或接受「荷爾蒙補充劑」治療，都有機會令體內凝血因子增加，從而誘發中風。此外，有家族病史以及不良生活習慣，例如吸煙、酗酒、缺乏運動等，同樣會大大推高中風的風險。梁教授的提醒為不少觀眾敲響警鐘，原來日常一些不以為意的習慣或藥物，都可能成為中風的導火線。
革命性「一站式診治」曝光 搶救時間縮至20分鐘
在搶救中風方面，梁慧康教授介紹了一種革命性的「一站式緊急中風診治」模式。這個新模式將以往繁複的流程簡化，在同一個地點就能完成「臨床評估」、「影像檢查」及「快速治療」三大關鍵步驟。透過這個高效流程，由病人抵達急症室開始計算，到正式接受治療的時間，可以大幅縮短至僅僅20分鐘。這種與死神賽跑的治療模式，無疑能大大提升病人的存活率及康復機會，絕對是中風治療的一大突破。
網民熱議：談笑用兵好易記！
節目播出後，實用的「談笑用兵」口訣及嶄新的治療模式引起網民廣泛討論。網民紛紛表示：「『談笑用兵』好易記！學識可以救人一命！」、「每分鐘死190萬個腦細胞…真係嚇親，時間就係生命。」、「原來食避孕藥有呢個風險，要提下身邊啲朋友。」、「香港有呢個20分鐘治療太好啦！希望可以普及！」、「呢集好重要，全家都要睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期