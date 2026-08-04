重症解密｜中風每分鐘殺190萬腦細胞！專家授「談笑用兵」口訣 20分鐘救命新模式曝光

中風是都市人聞之色變的健康殺手，搶救過程爭分奪秒！TVB節目《重症解密》最新一集請來腦神經科權威，揭示中風期間腦細胞竟以每分鐘190萬個的驚人速度壞死！專家更即場傳授「談笑用兵」四字口訣，以及一種能將搶救時間縮短至20分鐘的革命性診治模式，絕對是保命關鍵！