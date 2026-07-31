重症解密｜港大院長劉澤星揭幹細胞逆轉大法！林秀怡直擊過程勁震撼

港大醫學院院長劉澤星教授昨晚（30日）在TVB節目《重症解密》中，介紹一項突破性研究「擴展潛能幹細胞平台」，能將病人血液逆轉成幹細胞再培育成類器官！「重症調查科」要員林秀怡更深入實驗室直擊，親眼見證這項尖端技術的運作過程，畫面極之珍貴，這項研究如何改寫免疫病治療史？