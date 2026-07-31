重症解密｜港大院長劉澤星揭幹細胞逆轉大法！林秀怡直擊過程勁震撼
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港大醫學院院長劉澤星教授昨晚（30日）在TVB節目《重症解密》中，介紹一項突破性研究「擴展潛能幹細胞平台」，能將病人血液逆轉成幹細胞再培育成類器官！「重症調查科」要員林秀怡更深入實驗室直擊，親眼見證這項尖端技術的運作過程，畫面極之珍貴，這項研究如何改寫免疫病治療史？
劉澤星教授詳解幹細胞平台 抽血培育成類器官
這項名為「擴展潛能幹細胞平台」的突破性研究，由本港風濕病學及臨床免疫學先驅劉澤星教授在節目中介紹。研究主要透過抽取病人的血液，將血液細胞轉化為幹細胞，再將這些幹細胞培養成不同的細胞、類器官或免疫細胞。這個平台的巨大潛力在於，它能讓醫生在病人體外測試不同藥物組合或劑量的有效性，同時能更仔細地觀察病人的免疫細胞如何攻擊自身細胞，從而為病人度身訂造出更精準、更合適的個人化治療方案。
林秀怡深入實驗室 見證幹細胞轉化過程
為讓觀眾更立體地了解這項複雜的醫學研究，「重症調查科」要員林秀怡親身深入幹細胞轉化研究中心的實驗室。在鏡頭下，林秀怡近距離觀察整個過程，由血液細胞到幹細胞，再到培養成類器官的驚人轉變，她臉上流露出不可思議的表情。這些在實驗室拍攝的珍貴畫面，讓觀眾能一窺這項前沿醫學科技的神秘面紗，見證科學如何為治療帶來無限可能。
免疫缺陷病「自己打自己」 新研究成治療曙光
節目中提及的「原發性免疫缺陷病」，是一種因免疫系統失常而導致的疾病，患者的免疫細胞會錯誤攻擊自身器官，俗稱「自己打自己」。現時已識別出超過550種相關疾病，治療極具挑戰性。而劉澤星教授介紹的幹細胞平台，正正為這類棘手疾病帶來新希望，透過模擬病人的身體狀況，有望找到更有效的治療方法，成為患者的一線曙光。
網民驚嘆醫學神奇 「香港研究好勁！」
劉澤星教授的介紹引起網民熱烈討論，紛紛對香港的醫學研究表示讚嘆。有網民留言：「好似睇科幻片咁！抽血就可以變器官？」、「劉澤星教授好犀利！為病人帶嚟希望！」、「林秀怡個樣好驚訝，我都睇到O晒嘴！」、「香港嘅醫學研究原來已經去到呢個水平，好勁！」、「希望呢啲技術快啲普及，造福更多病人！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期