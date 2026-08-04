重症解密｜拆解心臟病隱形殺手！90%遺傳膽固醇極致命 專家揭通波仔手術驚人真相

TVB節目《重症解密》最新一集揭露心臟病的驚人真相，有病人即使生活檢點、飲食清淡兼長期服藥，竟仍爆發急性心肌梗塞險些喪命！原來致命元兇極可能是一種名為「脂蛋白a」的遺傳性膽固醇。究竟這種隱形殺手有多可怕？傳統的治療觀念又是否需要徹底更新？