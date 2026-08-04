重症解密｜拆解心臟病隱形殺手！90%遺傳膽固醇極致命 專家揭通波仔手術驚人真相
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TVB節目《重症解密》最新一集揭露心臟病的驚人真相，有病人即使生活檢點、飲食清淡兼長期服藥，竟仍爆發急性心肌梗塞險些喪命！原來致命元兇極可能是一種名為「脂蛋白a」的遺傳性膽固醇。究竟這種隱形殺手有多可怕？傳統的治療觀念又是否需要徹底更新？
專家揭心臟病隱形殺手 90%竟由遺傳決定
在昨晚（3日）播出的節目中，港大醫學院內科學系臨床教授姚啟恒教授分享了一個震撼個案。該名病人曾接受通波仔手術，術後一直嚴格控制飲食和生活習慣，卻依然心肌梗塞病發。姚教授指出，這很可能源於「脂蛋白a」這種特殊的膽固醇。他驚人地提到，研究發現「脂蛋白a」的水平有高達90%是由遺傳基因決定，與後天生活習慣關連較小，這意味著即使極度自律，帶有這種遺傳基因的人士，血管仍然會特別容易阻塞，成為防不勝防的隱形殺手，大大增加了心臟病發的風險。
姚啟恒教授破解迷思 「caFFR」新技術顛覆認知
坊間一直流傳「血管塞七成就要通波仔」的傳統說法，但姚啟恒教授在節目中明確指出這個舊有認知需要更新。他介紹了一種名為「caFFR冠狀動脈造影系統」的嶄新技術，這項技術不再單純看血管的阻塞程度，而是能精準檢測冠狀動脈的血流量，從而科學地評估阻塞對心臟功能的實際影響。姚教授強調，這項新技術的準確度超過90%，能有效協助醫生判斷病人是否真的需要進行通波仔手術，避免不必要的手術風險。這項革新技術其實已在香港應用了兩年，顯著提升了診斷的成效和準確性。
網民震驚熱議：原來唔係食得清淡就冇事
節目播出後，關於遺傳性膽固醇及新技術的討論在網上迅速發酵，不少網民感到震驚。有網民留言：「原來唔係食得清淡就冇事！真係要驗下呢個脂蛋白a！」、「嚇死，我屋企人有心臟病史，睇嚟我都要check下。」亦有網民對新技術表示歡迎：「終於有新技術，唔使下下都話要通波仔，感覺安心啲。」、「90%遺傳…呢啲真係避無可避，好恐怖。」、「呢個資訊好重要，打破咗好多舊觀念。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期