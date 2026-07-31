重症解密｜林秀怡直擊免麻醉切腫瘤！AI秒速揪出隱形瘜肉畫面曝光
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切除大腸癌腫瘤竟可免入手術室、免全身麻醉？「重症調查科」要員林秀怡在今晚（31日）播出的TVB節目《重症解密》中，即場見證「內鏡黏膜下剝離術」（ESD）的神奇過程，更有AI技術協助醫生秒速揪出肉眼難見的瘜肉，整個高科技醫療過程令人大開眼界！
陳家亮教授介紹AI分析 準確瞄準扁平瘜肉
腸胃病學專家陳家亮教授在節目中介紹，近年醫學界引入AI人工智能協助分析大腸內視鏡影像，大大提升了診斷的準確性。AI系統能夠以每秒分析十數張圖像的驚人速度，輔助醫生更準確地瞄準一些平時單靠肉眼難以偵察到的「問題扁平瘜肉」。這些扁平瘜肉是早期大腸癌的元兇之一，AI的出現無疑是醫生的「火眼金睛」，讓癌前病變無所遁形。
林秀怡見證ESD微創術 電刀切除腫瘤免開刀
節目中，林秀怡獲邀即場見證一項適用於早期大腸癌的嶄新微創手術—ESD「內鏡黏膜下剝離術」。最令人驚訝的是，整個過程病人無需進入手術室，也無需接受全身麻醉。醫生僅透過內視鏡及一支精密的電刀，就能將黏膜下的問題腫瘤精準地剝離並切除。陳家亮教授解釋，這種技術能大大減低傳統手術中腸道破裂及出血的風險，病人康復更快。
拆解三大大腸檢測方法 內視鏡隱血測試大比併
除了介紹尖端治療技術，陳家亮教授亦為觀眾比較了市面上不同類型的大腸檢測方法，讓大眾能根據自身情況作出選擇。他詳細講解了三種主要檢測方式的利弊，包括最直接的「大腸內視鏡」、方便快捷的「大便隱血測試」，以及近年新興、準確度提升的「大腸細菌基因檢測」。清晰的比較有助觀眾建立全面的防癌知識。
網民驚嘆科技進步 「希望快啲引入公立醫院」
節目展示的醫療科技讓網民嘆為觀止，紛紛留言表示震撼。有網民說：「AI真係無所不能，連醫生都幫到手！」、「唔使全身麻醉切腫瘤？太勁啦！病人痛苦少好多！」、「林秀怡個反應就係我嘅反應，好震撼！」、「科技進步係病人福音，希望可以普及化，價錢唔好太貴。」、「希望呢啲技術快啲引入公立醫院！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期