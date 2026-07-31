重症解密｜林秀怡直擊免麻醉切腫瘤！AI秒速揪出隱形瘜肉畫面曝光

切除大腸癌腫瘤竟可免入手術室、免全身麻醉？「重症調查科」要員林秀怡在今晚（31日）播出的TVB節目《重症解密》中，即場見證「內鏡黏膜下剝離術」（ESD）的神奇過程，更有AI技術協助醫生秒速揪出肉眼難見的瘜肉，整個高科技醫療過程令人大開眼界！