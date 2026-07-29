重症解密｜梁凱晴直擊切胃手術！目睹神奇一幕嚇到O嘴：冇諗過咁發達
梁凱晴譚俊彥直擊切胃手術 螢幕睇全程驚嘆：好神奇
今晚播出的《重症解密》中，譚俊彥及梁凱晴以「重症調查科」研究要員的身份，獲中大醫學院院長趙偉仁教授邀請，親身進入手術室，直擊一場「腹腔鏡部分胃切除術連淋巴切除術」。對於能夠親眼見證手術過程，梁凱晴受訪時坦言機會「真係好難得」。她憶述，原以為場面會非常血腥恐怖，但由於是微創手術，出血量極少，她與譚俊彥全程透過螢幕觀看病人體內的畫面及趙教授的手術過程。當她看到醫生使用機械儀器切割組織後，只需「夾一夾」便能瞬間埋好手術創口時，不禁驚嘆：「當刻覺得好神奇」，整個過程的順暢度完全超乎想像。
梁凱晴受訪詳述震撼感受 「冇諗過醫療科技咁發達」
梁凱晴在訪問中詳細分享了這次畢生難忘的經歷，她直言被現今發達的醫療科技深深震撼。她說：「本身以為會好驚，但因為係微創手術冇乜血，我同譚俊彥喺螢幕度邊睇住病人體內嘅畫面、邊睇住趙教授現場做手術，之後仲見到切割組織嘅時候用咗一啲機械儀器，夾一夾就已經埋好個手術位，當刻覺得好神奇，冇諗過依家嘅醫療科技已經咁發達，手術比起想像中順暢同簡單。」這次親身經歷讓她對現代醫學有了全新的認識，一改以往對大型手術血淋淋的刻板印象。
陳詩瓏醫生拆解胃癌成因 微創手術無須開全肚
節目中，專攻胃癌及食道癌的外科腫瘤學專家陳詩瓏醫生亦為觀眾拆解胃癌的成因。她指出，胃癌主要分為「遠端胃癌」及「近端胃癌」，前者的成因多數與幽門螺旋菌有關，而後者則與不良生活習慣息息相關。陳醫生續指，近端胃癌的患者一般需要進行全胃切除手術。不過，隨著科技日新月異，現時相關手術已可透過微創及機械人輔助手術進行，病人無須再像以往一樣「開全肚」，大大減輕了手術創傷及康復時間，正如梁凱晴在手術室中所見證的先進技術一樣。
網民期待節目播出 「想睇Carina個樣有幾驚」
節目預告譚俊彥與梁凱晴將直擊手術過程後，已引起網民熱烈討論，紛紛表示期待今晚的播出。有網民留言笑稱：「嘩！真係入埋手術室？譚俊彥同梁凱晴好大膽！」、「好想睇今晚嗰集，想睇Carina個樣有幾驚，哈哈！」不少觀眾大讚節目夠真實，具教育意義：「呢個節目真係好有教育意義，唔再係齋講，係真係帶觀眾去睇。」亦有網民對醫療科技的進步表示讚嘆：「微創手術真係好犀利，以前開刀真係好大工程。」、「多謝趙教授同陳醫生嘅講解，又學到嘢！」