重症解密｜梁凱晴直擊切胃手術！目睹神奇一幕嚇到O嘴：冇諗過咁發達

TVB節目《重症解密》今晚（29日）有驚心動魄一幕！主持譚俊彥與梁凱晴（Carina）竟獲准直入手術室，全程直擊胃癌切除手術！Carina事後坦言被眼前畫面嚇到，更大讚醫療科技神奇，究竟她在手術室內看到了甚麼震撼畫面？