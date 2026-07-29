重症解密｜末期肝癌有救？專家揭兩大新技術 16cm腫瘤近乎全滅！
陳智仁教授揭秘肝立方 3D打印複製腫瘤測藥效
節目中，領導研發全球首創「先縮後除」治療方案的陳智仁教授，詳細介紹了治療肝癌的嶄新技術「肝立方」。這項技術透過3D打印，將病人的肝腫瘤、肝細胞及免疫細胞等存活環境完整複製出來，形成一個個「肝立方」。團隊便可以利用這些複製體，直接測試不同藥物組合的效果，觀察其殺死腫瘤細胞的效率，從而為病人度身訂造出最有效的個人化治療方案。節目中，陳教授與其拍檔萬鈞教授更帶領主持參觀「肝立方」的製作過程，見證如何從病人的肝組織培植出三種不同的肝立方並進行3D打印。陳智仁教授更在節目最後宣布，將於瑪麗醫院開展「肝立方」的臨床研究，預計徵求20至30位病人參與計劃。
蔣子樑教授詳解先縮後除 曾殲滅16cm巨瘤七年不復發
除了革命性的「肝立方」，節目還介紹了另一項名為「先縮後除」的新技術。接受採訪的蔣子樑教授解釋，這項技術主要分為三大步驟。第一步是進行「肝動脈栓塞化療」；第二步則是透過「SBRT 立體定位放射治療」，利用高劑量輻射更精準地殺死癌細胞，此舉不僅能大大減低副作用，更能減少放射治療的次數；最後第三步是「免疫治療」，激活病人自身的免疫細胞去對抗癌細胞。蔣子樑教授更分享了一個驚人個案，指曾有病人透過此療法，成功將一個直徑達16cm的巨大腫瘤近乎全部殲滅，並且在七年後都未見復發，為末期肝癌治療帶來重大突破。
節目羅列肝癌四大徵兆 專家提醒市民及早警覺
肝癌之所以成為香港第三大癌症殺手，其中一個原因是其病徵在初期並不明顯，容易被忽略。節目中就羅列了患上肝癌的四大主要徵兆，提醒市民多加留意身體發出的警號。這些徵兆包括：偶爾感到胃部不適，右上腹、肩膊及背部出現疼痛；眼白變黃；以及長期小便混濁及呈深黃色。專家在節目中強調，若出現以上任何一種情況，都應及早求醫檢查，以免錯過黃金治療時機，因為肝癌的死亡率高達八成以上，及早發現對症下藥至關重要。
網民大讚節目有意義 「醫療科技真係好偉大」
節目播出後，不少網民對節目介紹的醫療新技術感到非常震撼，並紛紛留言大讚節目有意義。有網民表示：「多謝節目介紹，畀咗好多末期病人希望！」、「16cm腫瘤都可以搞得掂，真係好癲！醫療科技真係好偉大！」不少人對即將進行的臨床研究表示期待：「希望臨床研究成功，可以快啲普及，救多啲人！」亦有觀眾認為節目資訊實用：「屋企人都有肝病，睇完即刻提佢哋留意身體徵兆。」更有網民大讚專家團隊：「陳教授好勁，香港醫學界嘅驕傲！」