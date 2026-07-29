重症解密｜末期肝癌有救？專家揭兩大新技術 16cm腫瘤近乎全滅！

TVB節目《重症解密》昨晚（28日）揭示本港第三大癌症殺手肝癌的驚人真相，死亡率高達八成！節目中專家陳智仁教授更為末期肝癌病人帶來曙光，介紹全球首創的治療方案，場面震撼！究竟這項能將16cm巨型腫瘤殲滅的新技術是甚麼？