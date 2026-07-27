重症解密｜三成肺癌患者冇食煙！腫瘤學巨人驚爆廚房做錯1件事勁危險

香港頭號癌症殺手肺癌原來有驚人真相！TVB全新節目《重症解密》揭示，本港竟有三成肺癌患者從未吸煙。節目中獲全球「腫瘤學巨人」稱譽的莫樹錦教授更指出，廚房一個常見習慣竟成致癌元兇，究竟是甚麼隱形殺手潛藏家中？