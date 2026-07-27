重症解密｜三成肺癌患者冇食煙！腫瘤學巨人驚爆廚房做錯1件事勁危險
《重症解密》揭驚人數據 肺癌患者不跌反升
在節目《重症解密》第一集中，深入探討了香港頭號癌症殺手—肺癌。節目引述驚人統計，指出香港有三成的肺癌患者，竟然連「一啖煙都冇食過」，顛覆了「吸煙才會患肺癌」的普遍認知。更令人憂慮的是，根據統計，近年香港吸煙人數明明減少，但患上肺癌的數字卻不跌反升，情況令人關注。節目亦解釋，肺癌之所以兇險，一大原因是其早期病徵並不明顯，導致許多患者錯過黃金治療時機，因此了解如何及早發現及預防，成為了市民大眾的保命關鍵。
腫瘤學巨人莫樹錦教授 拆解廚房隱形殺手
首集節目請來重量級專家、在全球享負盛名，更有「腫瘤學巨人」稱譽的莫樹錦教授為觀眾深度拆解。在眾多資訊中，與市民日常生活最息息相關的，絕對是「廚房油煙」問題。莫樹錦教授在節目中提醒，除了坊間普遍認知、選用高發煙點的食油能有效減少患癌風險外，原來一些被忽略的煮食習慣，更是釋放一級致癌物的元兇。當中包括抽油煙機的開啟時長，以及洗鑊的次數等，這些看似微不足道的細節，隨時都可能影響全家人的健康，絕對不容忽視。
最新無創手術曝光 機械人器管鏡成新希望
面對兇險的肺癌，節目亦帶來了好消息，介紹了近年應用在肺癌方面的最新無創手術技術。這種名為「機械人器管鏡」的技術，被視為肺癌檢測的一大突破，能有效提高在早期便成功檢測出肺癌的機率。莫樹錦教授在節目中深入介紹了這項嶄新技術，為高風險人士及患者帶來新希望。節目除了提供實用的預防方法，如如何減少患癌風險外，亦透過介紹尖端醫療科技，讓觀眾對抗擊重症更有信心。
網民憂心洗版：「原來洗鑊都會出事？」
節目預告一出，隨即引起網民熱烈討論，不少人對廚房潛藏的危機感到震驚。有網民留言表示：「原來唔食煙都會有肺癌，真係好得人驚！」、「日日煮飯，點知抽油煙機用法都有學問，以後要開足全程！」、「吓？洗鑊次數都有關？究竟係要洗多啲定洗少啲？好想快啲睇節目學嘢！」、「呢啲健康資訊節目好實用，即刻要提我阿媽，佢成日慳電唔開抽油煙機！」、「莫樹錦教授喎！權威專家講解，一定要睇！」。