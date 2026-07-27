重症解密｜陳曉華眼鏡娘造型勁吸睛 拍住譚俊彥林秀怡變小學雞鬥嘴
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全新健康資訊節目《重症解密》於7月27日晚首播，由視帝譚俊彥、陳曉華、林秀怡及梁凱晴擔任主持。近年演技備受肯定的陳曉華罕有以「眼鏡鐵娘子」造型示人，知性美爆燈，更與譚俊彥、林秀怡上演小學雞鬥嘴，究竟他們會擦出甚麼火花？
今晚首播 陳曉華「眼鏡鐵娘子」造型獲讚
在全新節目《重症解密》中，四位藝人譚俊彥、陳曉華、林秀怡及梁凱晴將化身重症調查科要員。當中，近年演技廣獲認同的陳曉華（Hera）的造型最為搶眼，她戴上眼鏡扮演調查員，一身「眼鏡鐵娘子」的打扮極具知性美，與過往形象截然不同，新鮮感十足，成功吸引觀眾眼球。這個新造型亦被認為非常符合節目專業、知性的形象，為嚴肅的健康議題增添了一抹亮色，令人期待她在節目中的表現。
譚俊彥林秀怡無間斷鬥嘴 火花十足超吸睛
雖然節目主題圍繞嚴肅的重症疾病，但主持之間的互動卻充滿趣味。視帝譚俊彥與演技同樣備受認同的林秀怡，在節目中竟然無間斷上演「小學雞鬥嘴」，兩人一來一往的搞笑互動，火花十足，成為節目的一大看點。這種輕鬆有趣的氛圍，讓觀眾能在毫無壓力的情況下，吸收各種實用的健康資訊，打破了一般健康節目沉悶的刻板印象，做到寓教於樂。
《重症解密》化身偵探 拆解香港致命疾病
一共15集的全新健康資訊綜藝節目《重症解密》，將由7月27日起、逢周一至五晚九點半於翡翠台播映。節目形式新穎，以偵緝案件形式為每種重症展開深入調查，並邀請頂尖醫學專家，透過專業角度及真實病例分享，為觀眾深入探討香港常見而致命的重症疾病。節目旨在解構各種重症的成因、最新的治療方案及預防方法，打破坊間對致命危疾的迷思，讓觀眾能及早檢查治療，守護健康。
網民期待值爆燈：「終於有新鮮組合！」
節目未播出已引發網民高度期待，尤其對主持的新鮮配搭反應熱烈。不少網民留言大讚：「Hera個眼鏡look好正，好有知性美，必睇！」、「譚俊彥、林秀怡加埋陳曉華，呢個組合好新鮮，期待佢哋鬥嘴！」、「用查案形式講健康資訊，個gimmick幾好喎，唔會咁悶。」、「最鍾意睇林秀怡，佢做戲好放，同視帝鬥嘴一定好好笑。」、「今晚9點半實坐定定喺電視機前面等開播！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期