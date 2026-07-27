重症解密｜陳曉華眼鏡娘造型勁吸睛 拍住譚俊彥林秀怡變小學雞鬥嘴

全新健康資訊節目《重症解密》於7月27日晚首播，由視帝譚俊彥、陳曉華、林秀怡及梁凱晴擔任主持。近年演技備受肯定的陳曉華罕有以「眼鏡鐵娘子」造型示人，知性美爆燈，更與譚俊彥、林秀怡上演小學雞鬥嘴，究竟他們會擦出甚麼火花？