重症解密｜楝篤笑藝人阿V自爆每月入院！靠一招重獲自由震驚網民

楝篤笑藝人阿V在昨晚（30日）播出的TVB節目《重症解密》中，罕有剖白患上原發性免疫缺陷病的痛苦經歷，直言以往每月需入院半日接受注射，嚴重影響海外工作。如今他靠一種新療法重獲自由，究竟是甚麼神奇技術，讓他能再次翱翔天際，將笑聲帶到世界各地？