重症解密｜楝篤笑藝人阿V自爆每月入院！靠一招重獲自由震驚網民
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楝篤笑藝人阿V在昨晚（30日）播出的TVB節目《重症解密》中，罕有剖白患上原發性免疫缺陷病的痛苦經歷，直言以往每月需入院半日接受注射，嚴重影響海外工作。如今他靠一種新療法重獲自由，究竟是甚麼神奇技術，讓他能再次翱翔天際，將笑聲帶到世界各地？
阿V憶述每月入院半日苦況 推走外國Job
節目中，阿V分享了患上原發性免疫缺陷病的困擾。由於免疫系統出現問題，他需要每月到醫院接受靜脈注射免疫球蛋白補充劑。他坦言這對日常生活和事業造成極大影響：「因為每個月都要去一次醫院接受注射，我冇可能飛嚟飛去，有時要推走啲外國嘅 Job。」整個注射過程長達半日，除了擔心過程出錯，事後更會感到疲倦和手臂痠痛，身心俱疲。
阿V感激醫生研發新科技 「我可以好自由帶笑聲畀大家」
幸而，醫學科技的進步為阿V帶來曙光。他現在已轉用全新的「皮下注射」療法，無需再每月奔波醫院。這種新方法讓他可以自行在家注射，大大增加了生活的自由度。阿V在節目中真誠地向一眾研發新科技的醫生致謝：「多得你地嘅研究，我可以好自由去唔同地方帶笑聲畀大家。」言語間充滿了重獲新生的喜悅與感激。
拆解原發性免疫缺陷病 逾550種「自己打自己」
節目亦請來免疫及過敏科醫生李曦及港大醫學院院長劉澤星教授，深入解釋此罕見病。原發性免疫缺陷病多屬先天性，患者的免疫系統無法正常運作，不能殺死入侵的細菌病毒，導致容易反覆生病。更嚴重的是，免疫細胞有時會錯誤攻擊自身細胞，形成「自己打自己」的狀況。李曦醫生指出，目前已識別出超過550種原發性免疫缺陷病。
網民大讚阿V正能量 「多謝你嘅分享！」
節目播出後，不少網民被阿V的樂觀和勇敢打動，紛紛留言支持。有網民表示：「好勇敢！多謝阿V分享自己嘅經歷！」、「原來呢個病咁辛苦，醫學進步真係好重要！」、「睇到佢話可以自由去唔同地方，真係好感動！」、「阿V加油！繼續帶多啲歡樂俾我哋！」、「生命鬥士，值得尊敬。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期