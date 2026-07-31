重症解密｜腸胃專家陳家亮驚爆：便秘非大腸癌成因！一招可完全預防

香港第二大癌症殺手大腸癌，原來便秘並非直接成因！國際知名的腸胃病學專家陳家亮教授，在今晚（31日）播出的TVB節目《重症解密》中打破大眾迷思，更驚人指出大腸癌是少數可以完全預防的癌症。究竟預防的終極關鍵是甚麼？左右兩邊大腸癌的徵兆又有何天壤之別？