重症解密｜腸胃專家陳家亮驚爆：便秘非大腸癌成因！一招可完全預防
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香港第二大癌症殺手大腸癌，原來便秘並非直接成因！國際知名的腸胃病學專家陳家亮教授，在今晚（31日）播出的TVB節目《重症解密》中打破大眾迷思，更驚人指出大腸癌是少數可以完全預防的癌症。究竟預防的終極關鍵是甚麼？左右兩邊大腸癌的徵兆又有何天壤之別？
陳家亮教授破解迷思 便秘與大腸癌無關
不少人擔心長期便秘會引致大腸癌，陳家亮教授在節目中明確指出這是一個誤解，便秘並非導致大腸癌的成因。他解釋，大腸癌的根源其實是瘜肉的演變。更重要的是，他帶來一個好消息，強調：「腸癌係由瘜肉演變出嚟，佢係好小數可以完全預防嘅癌症。」這番話無疑為大眾派了一顆定心丸，原來只要及早處理瘜肉，就有機會將這個癌症殺手拒之門外。
揭預防大腸癌三關鍵 50歲後定期檢查
既然大腸癌可以預防，關鍵何在？陳家亮教授提出了三大黃金法則：第一是維持良好的飲食習慣，第二是保持適度的運動，第三則是最重要的一環，即50歲後應開始進行定期的腸道檢查。透過定期檢查及早發現並切除瘜肉，便能有效阻止其演變成癌症。他亦提醒，大腸癌初期與晚期的治療複雜性及存活率有著極大差別，早期發現是戰勝病魔的關鍵。
左右大腸癌徵兆大不同 早期存活率差天共地
節目中，陳家亮教授還分享了一個非常實用的知識，原來生長在左側及右側大腸的腫瘤，其徵兆可以完全不同。了解這些不同的警號，有助市民提高警覺，及早求醫。他詳細指出了兩者的分別，讓觀眾能更具體地掌握身體可能發出的求救訊號。早期發現並接受治療的患者，存活率遠高於晚期才確診的病人，兩者可謂差天共地。
網民感謝教授派定心丸 「即刻約屋企人做檢查」
陳教授的專業解說獲得網民一致好評，不少人表示解開了長久以來的疑慮。網民紛紛留言：「一直以為便秘會變大腸癌，嚇死！多謝陳教授！」、「原來可以完全預防！呢個資訊好重要，要share俾屋企人睇！」、「50歲… 係時候要的起心肝去做檢查了。」、「聽完即刻無咁驚，但都係要小心飲食同做運動。」、「教授講得好清楚，實用！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期