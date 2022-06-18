金像獎2022影帝影后名單｜吳君如性感露背最吸睛 謝賢有望奪最年長影帝

《第40屆香港電影金像獎》在延期2年後，終於落定在7月17日舉行。大會近日公開了入圍候選人的造型照，其中包括了最佳男女主角、最佳男女配角和最佳新演員的造型照。公開的照片中，以吳君如的性感露背造型最為吸睛。