金像獎2022影帝影后名單｜吳君如性感露背最吸睛 謝賢有望奪最年長影帝
金像獎造型照曝光！吳君如露背造型最吸睛
《第40屆香港電影金像獎》大會於近日公佈了一系列的造型照，其中受到最熱烈關注的莫過於五位影后候選人的造型照了。影后大熱吳君如更以一身大露背的性感造型出鏡，性感程度令人咋舌。吳君如今年憑《媽媽的神奇小子》一角再次角逐影后殊榮，細膩的演技亦令她奪后的呼聲最高。此外，《梅艷芳》的王丹妮亦受到大眾的好評，與《馬達·蓮娜》的周秀娜同樣被視為大熱影后人選之一。
影帝「跨世代」候選人 謝賢有望成最年長影帝
至於影帝方面，五大候選人被稱為擁有「跨世代」的排場。其中不但有《智齒》和《手卷煙》的林家棟和《濁水漂流》的吳鎮宇入圍角逐視帝寶座，更有從影70年的謝賢憑《殺出個黃昏》首次入圍「最佳男主角」，是史上最年長的影帝候選人。假如謝賢此次封帝，將會同時成為金像獎歷史上最年長的影帝。除了大前輩謝賢之外，新人梁仲恆亦憑在《媽媽的神奇小子》中飾演蘇樺偉一角，讓他躋身「最佳男主角」候選五強之列。
值得留意的是「金馬影帝」吳鎮宇多年來僅在第20屆《金像奬》榮獲「最佳男配角」，今次憑《濁水漂流》中無家癮君子一角第6度問鼎影帝：
「最佳女配角」老戲骨大鬥影壇新秀
與「最佳男主角」一樣，「最佳女配角」也是老戲骨和影壇新秀之爭。13年前靠《天水圍的日與夜》封后的鮑起靜，今年亦靠《除暴》飾演澡堂老闆娘一角入圍「最佳女配角」的候選名單。造型照中同樣以大露背性感造型出現的廖子妤亦是今年最佳女配得主大熱之一。她憑兩個截然不同的角色：《梅艷芳》的梅愛芳和《智齒》的毒販Coco姐入圍。新人鐘雪瑩亦憑《殺出個黃昏》一戲躋身於「最佳女配角」的候選名單之中，她與謝賢於戲中譜出一段「爺孫情」不但令觀眾印象深刻，新穎的演技亦令一眾觀眾嘖嘖稱讚！
「最佳男配角」 林雪三度入圍、古天樂轉戰男配角
「最佳男配角」的最後五強實力不相伯仲。今年有古天樂、謝俊豪兩位影帝轉戰「最佳男配角」，亦有老戲骨林雪憑《殺出個黃昏》第三度角逐最佳男配殊榮。此外，最令人意外的時兩名新人柯煒林及馮皓揚紛紛獲得「最佳男配角」的提名。柯煒林和馮皓揚分別憑《濁水漂流》中飾演失語症露宿者和《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉一角獲得提名。
「最佳新演員」 王丹妮、梁仲恆雙提名！
今年金像獎的「最佳新演員」入圍候選人，紛紛獲得兩項提名。候選名單包括同樣角逐影后和影帝寶座的《梅艷芳》王丹妮、《媽媽的神奇小子》梁仲恆。分別入圍爭奪最佳男配角、女配角的《媽媽的為神奇小子》馮皓揚、《漂水漂流》柯煒林和《殺出個黃昏》鐘雪瑩一同競逐「最佳新演員」的殊榮。
香港電影金像獎各項提名如下：
第40屆電影金像獎公布19項提名當中，其中以《智齒》獲得14項提名稱霸。
最佳電影《智齒》14項提名稱霸
最佳男主角 85歲謝賢爭影帝
林家棟（手捲煙）Lam Ka Tung (Hand Rolled Cigarette)
謝賢（殺出個黃昏）Patrick Tse (TIME)
林家棟（智齒）Lam Ka Tung (LIMBO)
梁仲恆（媽媽的神奇小子）Leung Chung Hang (Zero To Hero)
吳鎮宇（濁水漂流）Francis Ng (DRIFTING)
最佳女主角 王丹妮越級挑戰
周秀娜（馬達‧蓮娜）Chrissie Chau (Madalena)
王丹妮（梅艷芳）Louise Wong (Anita)
劉雅瑟（智齒）Cya Liu (LIMBO)
吳君如（媽媽的神奇小子）Sandra Ng (Zero To Hero)
鞏俐（奪冠）Gong Li (LEAP)
最佳導演
文念中（好好拍電影）Man Lim Chung (Keep Rolling)
陳木勝（怒火）Benny Chan (Raging Fire)
梁樂民（梅艷芳）Longman Leung (Anita)
鄭保瑞（智齒）Soi Cheang (LIMBO)
陳可辛（奪冠）Peter Ho-Sun Chan (LEAP)
最佳男配角
古天樂（梅艷芳）Louis Koo (Anita)
林雪（殺出個黃昏）Lam Suet (TIME)
馮皓揚（媽媽的神奇小子）Fung Ho Yeung (Zero To Hero)
柯煒林（濁水漂流）Will Or (DRIFTING)
謝君豪（濁水漂流）Tse Kwan Ho (DRIFTING)
最佳女配角 廖子妤雙料提名
鮑起靜（除暴）Paw Hee Ching (Caught In Time)
廖子妤（梅艷芳）Fish Liew (Anita)
鍾雪瑩（殺出個黃昏）Chung Suet Ying (TIME)
廖子妤（智齒）Fish Liew (LIMBO)
白浪（奪冠）Bai Lang (LEAP)
李麗珍（濁水漂流）Loletta Lee (DRIFTING)
最佳新演員 王丹妮扮梅姐撼梁仲恆演蘇樺偉
王丹妮（梅艷芳）Louise Wong (Anita)
鍾雪瑩（殺出個黃昏）Chung Suet Ying (TIME)
梁仲恆（媽媽的神奇小子）Leung Chung Hang (Zero To Hero)
馮皓揚（媽媽的神奇小子）Fung Ho Yeung (Zero To Hero)
柯煒林（濁水漂流）Will Or (DRIFTING)
最佳原創電影歌曲 阿Jer＠MIRROR首度提名
時間的初衷（一秒拳王）Origin of Time (One Second Champion)
作曲：周國賢、恆仔@ToNick
Composer：Endy Chow, Chiu Sin [email protected]
填詞：鄭敏 Lyricist : Cheng Man
主唱：周國賢、恆仔@ToNick
Vocal Artist：Endy Chow, Chiu Sin [email protected]
歡迎嚟到呢座城市（狂舞派3）
Welcome To This City (The Way We Keep Dancing)
作曲：戴偉、霍嘉豪Composer：Day Tai, Heyo
填詞：霍嘉豪、阿弗、陳心遙Lyricist：Heyo, Afuc, Saville Chan
主唱：霍嘉豪、阿弗、劉敬雯、Jan Curious、Kids Choir-戴天信、戴菲然、范芯堯、李寶瑜、莊冬晴
Vocal Artist：Heyo, Afuc, Lydia Lau, Jan Curious, Kids Choir-Ethan Tai, Sophia Tai, Yoyo Fan, Labroe Lee, Andrea Faith Chong
對峙（怒火）Dead Lock (Raging Fire)
作曲：謝霆鋒Composer：Nicholas Tse
填詞：喬星Lyricist：Qiao Xing
主唱：謝霆鋒Vocal Artist：Nicholas Tse
神奇之路（媽媽的神奇小子）Zero To Hero (Zero To Hero)
作曲：戴偉Composer：Day Tai
填詞：陳心遙 Lyricist：Saville Chan
主唱：柳應廷Vocal Artist：Jer Lau
濁水漂流（濁水漂流）Drifting (DRIFTING)
作曲、填詞、主唱：黃衍仁
Composer, Lyricist, Vocal Artist：Wong Hin Yan
最佳編劇
章彥琦、何肇康、李浩田、凌偉駿（一秒拳王）
何靜怡、林家棟（殺出個黃昏）
歐健兒、岑君茜（智齒）
尹志文、盧文駿（媽媽的神奇小子）
李駿碩（濁水漂流）Jun Li (DRIFTING)