金像獎2023｜提名名單：正義迴廊共獲16項提名 Edan憑兩片入圍新演員獎
第41屆《香港電影金像獎》完整入圍名單（排名不分先後）
金像獎2023「最佳電影」提名
1. 正義迴廊
2. 明日戰記
3. 神探大戰
4. 窄路微塵
5. 給十九歳的我
金像獎2023「最佳導演」提名
1. 何爵天（正義迴廊）
2. 韋家輝（神探大戰）
3. 林森（窄路微塵）
4. 張婉婷、郭偉倫（給十九歳的我）
5. 陳詠燊（飯戲攻心）
金像獎2023「最佳編劇」提名
1. 譚廣源、葉偉平、梁永豪（正義迴廊）
2. 劉國瑞（白日青春）
3. 韋家輝、陳偉斌、麥天樞（神探大戰）
4. 鍾柱鋒（窄路微塵）
5. 陳詠燊（飯戲攻心）
金像獎2023「最佳男主角」提名
1. 麥沛東（正義迴廊）
2. 楊偉倫（正義迴廊）
3. 黃秋生（白日青春）
4. 劉青雲（神探大戰）
5. 張繼聰（窄路微塵）
金像獎2023「最佳女主角」提名
1. 蘇玉華（正義迴廊）
2. 毛舜筠（阿媽有咗第二個）
3. 鄭秀文（流水落花）
4. 袁澧林（窄路微塵）
5. 張艾嘉（燈火闌珊）
金像獎2023「最佳男配角」提名
1. 林海峰（正義迴廊）
2. 羅永昌（阿媽有咗第二個）
3. 許冠文（風再起時）
4. 張繼聰（飯戲攻心）
5. 陳湛文（飯戲攻心）
金像獎2023「最佳女配角」提名
1. 楊詩敏（正義迴廊）
2. 區嘉雯（窄路微塵）
3. 王菀之（飯戲攻心）
4. 林明禎（飯戲攻心）
5. 余香凝（緣路山旮旯）
金像獎2023「最佳新演員」提名
1. 林諾（白日青春）
2. 柳應廷（阿媽有咗第二個）
3. 呂爵安（過時·過節）
4. 周漢寧（燈火闌珊）
5. 呂爵安（闔家辣）
金像獎2023「最佳攝影」提名
1. 梁祐暢（正義迴廊）
2. 伍啟銘（明日戰記）
3. 秦鼎昌、蒙青、徐少江（風再起時）
4. 鄭兆強（神探大戰）
5. 流星（窄路微塵）
金像獎2023「最佳剪接」提名
1. 李謙明、張釗、石繕滎（正義迴廊）
2. 黃海、陸志灝（明日戰記）
3. 大衛·李察森、梁展綸（神探大戰）
4. 郭偉倫、陳序慶（給十九歳的我）
5. 張嘉輝、鄭偉麟（飯戲攻心）
金像獎2023「最佳美術指導」提名
1. 麥芷筠（正義迴廊）
2. 莫少宗、林偉健（明日戰記）
3. 雷楚雄、黃敏軒（風再起時）
4. 蔡慧妍（神探大戰）
5. 張蚊、梁子賢（飯戲攻心）
金像獎2023「最佳服裝造型設計」提名
1. 張兆康（明日戰記）
2. 文念中、郭妍慧（流水落花）
3. 吳里璐（風再起時）
4. 張世傑、鄧汝好（神探大戰）
5. 何沛芝（窄路微塵）
金像獎2023「最佳動作設計」提名
1. 洪金寶、洪天祥、袁和平（七人樂隊）
2. 黃偉亮（明日戰記）
3. 林峰、董瑋（長津湖之水門橋）
4. 王志文（風再起時）
5. 黃偉亮（神探大戰）
金像獎2023「最佳原創電影音樂」提名
1. 馮之行（正義迴廊）
2. 陳光榮（明日戰記）
3. 丁可、馮之行（風再起時）
4. 黃衍仁（窄路微塵）
5. 黃艾倫、翁瑋盈（飯戲攻心）
金像獎2023「最佳原創電影歌曲」提名
1. 活誰的命（正義迴廊）
作曲:馮之行、黃力勤 填詞:冬誠𤍤 主唱:洪嘉豪
2. 明日之明日（明日戰記）
作曲:陳光榮 填詞:Oscar 主唱:Ansonbean、[email protected]
3. 風雨不改（阿媽有咗第二個）
作曲:黃艾倫、翁瑋盈 填詞:陳詠謙 主唱:姜濤
4. 我這樣活了一天（流水落花）
作曲:永夏 填詞:林若寧 主唱:鄭秀文
5. 狠愛狠愛你（飯戲攻心）
作曲及主唱:王菀之 填詞:陳詠燊
金像獎2023「最佳音響效果」提名
1. 杜篤之、江宜真(正義迴廊)
2. NopawatLikitwong、游國樑、SarunyuNurnsai、DhanaratDhitirojana
(明日戰記)
3. SteveBurgess、王丹戎、尹杰(長津湖之水門橋)
4. 杜篤之，吳書瑤(風再起時)
5. 鄭名輝、譚景華、楊智超(神探大戰)
金像獎2023「最佳視覺效果」提名
1. 王重治(正義迴廊)
2. 鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚(明日戰記)
3. 徐克、楊文傑、王磊(長津湖之水門橋)
4. 王重治(風再起時)
5. 馬永安、陳華、王耀昌、鍾偉新(神探大戰)
金像獎2023「新晉導演」提名
1. 何爵天(正義迴廊)
2. 劉國瑞(白日青春)
3. 吳炫輝(明日戰記)
4. 林森(窄路微塵)
5. 陳詠燊(飯戲攻心)
金像獎2023「最佳亞洲華語電影」提名
1. 海的盡頭是草原
2. 獨行月球
3. 該死的阿修羅
第41屆《香港電影金像獎》共19套電影獲提名入圍
其中獲最多項提名的是《正義迴廊》，一共16項獎項提名入圍，排第二的同時有《神探大戰》、《明日戰記》、《飯戲攻心》，而即將於2月17日正式公映的《風再起時》獲得8項提名；早前首次獲金馬獎最佳女主角提名的袁澧林主演的《窄路微塵》亦一共獲得10項獎項提名。
|第41屆《香港電影金像獎》提名名單
|提名獎項數目
|電影名稱
|16
|正義迴廊
|11
|神探大戰
|11
|明日戰記
|11
|飯戲攻心
|10
|窄路微塵
|8
|風再起時
|4
|白日青春
|4
|阿媽有咗第二個
|3
|給十九歲的我
|3
|流水落花
|3
|長津湖之水門橋
|2
|燈火闌珊
|1
|緣路山旮旯
|1
|過時·過節
|1
|闔家辣
|1
|七人樂隊
|1
|海的盡頭是草原
|1
|該死的阿修羅
|1
|獨行月球
各電影的官方社交專頁亦相繼宣佈入圍第41屆金像獎的好消息！
常見問題
第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？
第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯詳情請看
MIRROR那三位成員入圍金像獎2023？
今屆金像獎一共有19套電影入圍，而當中包括MIRROR成員主演的《阿媽有咗第二個》、《過時·過節》，以及《闔家辣》，欲知各成員有份爭奪那些獎項，按此看完整入圍名單