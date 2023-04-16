金像獎2023

香港電影金像獎2023｜紅地氊「驚喜」造型精選 余香凝被指「錫紙煨蕃薯」

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《第41屆香港電影金像獎》（金像獎2023）今日（4月16日）於尖沙咀文化中心舉行。每年金像獎紅地氊都是眾星「各出奇謀」的地方，不過正所謂「驚喜」只是一線之差，性感上陣的林明禎和鄧月平當然是非常搶眼，但例如剛宣布再度懷孕的余香凝及廖子妤等，雖然性感程度未及先前兩位，不過搶鏡能力一樣咁高，尤其是余香凝肚凸凸被指似「錫紙煨蕃薯」，掀地不少網民熱話！

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即重溫《第41屆香港電影金像獎》紅地氊「驚喜」造型精選：

林明禎變長髮性感女神：

金像獎2023
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023
（圖片來源：東方新地）

鄧月平突然換衫中門大開嚇窒網民：

金像獎2023 鄧月平原本是粉紅裙現身的。
鄧月平原本是粉紅裙現身的。（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 未入會場已經換定衫。
未入會場已經換定衫。（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 未入會場已經換定衫。
未入會場已經換定衫。（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 網民話噴晒鼻血。
網民話噴晒鼻血。（圖片來源：東方新地）

薛家燕「紫袍加身」被指全場最性感：

金像獎2023 薛家燕紫袍加身。
薛家燕紫袍加身。（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 薛家燕紫袍加身。
薛家燕紫袍加身。（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 網民話係全場最搶鏡。
網民話係全場最搶鏡。（圖片來源：東方新地）

余香凝扮錫紙登場

余香凝的衣著被指似足張錫紙煨番薯！

金像獎2023 紅地氊
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 紅地氊
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 紅地氊 示意圖。
網民示意圖。（圖片來源：資料圖片）

湯盈盈發福現身：

金像獎2023
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023
（圖片來源：東方新地）

Serrini被指似著窗廉

金像獎2023
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023
（圖片來源：東方新地）

周秀娜太密實令網民失望：

金像獎2023 紅地氊
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 紅地氊
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 紅地氊
（圖片來源：東方新地）

鄭秀文晒靚背

金像獎2023 紅地氊
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 紅地氊
（圖片來源：東方新地）

王丹妮似埃及女王

金像獎2023
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023
（圖片來源：東方新地）

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撰文：東方新地圖片來源：香港電影金像獎2023影片截圖

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