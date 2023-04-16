香港電影金像獎2023｜紅地氊「驚喜」造型精選 余香凝被指「錫紙煨蕃薯」
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《第41屆香港電影金像獎》（金像獎2023）今日（4月16日）於尖沙咀文化中心舉行。每年金像獎紅地氊都是眾星「各出奇謀」的地方，不過正所謂「驚喜」只是一線之差，性感上陣的林明禎和鄧月平當然是非常搶眼，但例如剛宣布再度懷孕的余香凝及廖子妤等，雖然性感程度未及先前兩位，不過搶鏡能力一樣咁高，尤其是余香凝肚凸凸被指似「錫紙煨蕃薯」，掀地不少網民熱話！
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即重溫《第41屆香港電影金像獎》紅地氊「驚喜」造型精選：
林明禎變長髮性感女神：
鄧月平突然換衫中門大開嚇窒網民：
薛家燕「紫袍加身」被指全場最性感：
余香凝扮錫紙登場
余香凝的衣著被指似足張錫紙煨番薯！
湯盈盈發福現身：
Serrini被指似著窗廉
周秀娜太密實令網民失望：
鄭秀文晒靚背
王丹妮似埃及女王
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撰文：東方新地圖片來源：香港電影金像獎2023影片截圖