香港電影金像獎2023｜紅地氊「驚喜」造型精選 余香凝被指「錫紙煨蕃薯」

《第41屆香港電影金像獎》（金像獎2023）今日（4月16日）於尖沙咀文化中心舉行。每年金像獎紅地氊都是眾星「各出奇謀」的地方，不過正所謂「驚喜」只是一線之差，性感上陣的林明禎和鄧月平當然是非常搶眼，但例如剛宣布再度懷孕的余香凝及廖子妤等，雖然性感程度未及先前兩位，不過搶鏡能力一樣咁高，尤其是余香凝肚凸凸被指似「錫紙煨蕃薯」，掀地不少網民熱話！