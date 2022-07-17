金像獎2022｜吳鎮宇等足40年影帝在望 歷年經典角色無數
回顧吳鎮宇的演藝路
2000年《爆裂刑警》夥古天樂演重情義警察首獲影帝提名
2000年吳鎮宇夥拍古天樂拍警匪片，與古天樂一同緝捕毒犯，期間結識了被男友遺棄的孕婦（林美貞飾），表示願意做孩子的爸爸。可惜最後身染絕症，被逼與毒犯進行交易獲得巨大資金，留給心愛的人。不過也無忘自己的職責，將毒犯的行蹤通知古天樂。
吳鎮宇憑《爆裂刑警》首次被提名為《第19屆香港電影金像獎》最佳男主角，不過最終由劉德華以電影《暗戰》奪獎。
2001年《朱麗葉與梁山伯》「無所謂」孤兒仔
2001年吳鎮宇與吳君如在《朱麗葉與梁山伯》中發展柏拉圖式的愛情，吳鎮宇飾演一個家人意外喪生，只剩下他一個的遺孤，在生活上大小事都掛著「無所謂」三個字。後來遇到婚姻失敗兼有乳癌的吳君如，二人雖然沒有雄雄烈烈的愛情，但卻有想一生守護對方的意念。
吳鎮宇再次被提名為金像獎最佳男主角，不過又被梁朝偉以《花樣年華》奪獎。
2003年《衝上雲霄》電影版永遠的Sam哥
03年香港電視史上首部以航空業為題材嘅無綫劇集《衝上雲霄》，吳鎮宇演高級副機長唐亦琛（Sam），深情型爆迷倒萬千少女同C9，十年後再演續集，翌年參演賀歲電影版《衝上雲霄》，飛機頭Sam哥形象深入民心。
2003年《無間道Ⅱ》演倪永孝搶戲
03年《無間道II》由陳冠希和余文樂擔正，不過最搶鏡的莫過於是吳鎮宇在戲中飾演黑社會大佬倪永孝，倪永孝是一個心狠手辣的角色，但卻不忘親情。雖然他一早知道弟弟是卧底身份，但在臨終前仍把證據保密，這一幕的眼神和演技完全表現出無助和複離的情緒。
吳鎮宇多年來的演技大家有目共睹，不論是電視劇還是電影，絕對是大家心目中的影/視帝！
1996年《古惑仔》奸王𡃁坤
吳鎮宇92年加入電影圈，四年後迎嚟最大突破，喺電影《古惑仔》系列飾演大反派「 坤」，為人殘忍、卑鄙毒辣，加上一把沙聲特別乞人憎，係鎮宇奸角代表作，亦係電影史上最經典反派人物之一。
1997年《難兄難弟》扮謝賢
吳鎮宇92年離開無綫後曾以部頭形式返娘家，97年劇集《難兄難弟》謝源一角，語氣同身體語言鎮宇都極似謝賢，同年孖羅嘉良喺電影版《精裝難兄難弟》再演謝源同李奇。
1999年《鎗火》奪金馬影帝
99年吳鎮宇演藝生涯去到高峰，憑杜琪峯電影《鎗火》演神經質卻重情重義阿來一角，擊敗梁朝偉勇奪第37屆台灣電影金馬獎「最佳男主角」成金馬影帝，威到盡！
吳鎮宇電視台經典作品
1985年《楊家將》拍五虎
無綫18周年台慶劇《楊家將》，超豪華演員陣容空前絕後，吳鎮宇劇中演楊二郎，「無綫五虎」劉德華、苗僑偉、黄日華、梁朝偉就演鎮宇嘅細佬，湯鎮業就演八賢王，除華仔同黄日華其餘楊家將都壯烈犧牲。
1989年《蓋世豪俠》對星爺
吳鎮宇電視反派代表作係89年《蓋世豪俠》，劇中為當武林盟主不擇手段修煉邪功，最終搞到不男不女，同演佢冇血緣弟弟周星馳展開正邪生死對決。
1991年孖關禮傑攞獎
吳鎮宇同關禮傑係81年無綫電視第十一期藝員訓練班同學，91年兩人同獲《壹電視大獎》「十大男藝人」，鎮宇排第四位，關禮傑就守尾門排第十，呢對同學領獎後合照留念。
1994年惡搞王菲超人
TVB 94年搞笑節目《真過癮時代》環節〈皇妃超人〉，吳鎮宇扮演嘅皇妃超人，形象取材自王菲當年hit爆嘅誇張造型，如菠蘿頭、透明中褸、米白色三角底褲，齋睇造型已笑爆嘴，惡搞到極點！
【香港金像獎2019】黃秋生奪金像獎2019最佳男主角
香港金像獎2019 最佳男主角由影帝黃秋生奪得，今次是他第三次獲得此獎項。