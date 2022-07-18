金像獎2022｜回顧歷年金像獎女星爆乳激鬥 網民：好睇過頒獎禮！

第40屆《香港電影金像獎頒獎典禮》順利舉行，兩年無辦實體頒獎禮，眾多女星都準備好最搶鏡嘅戰衣，務必要喺紅地毯上成為全場最矚目嘅焦點；其實歷屆金像獎頒獎禮上就有唔少女星以谷胸爆乳造型現身，唔理你彈定讚，但都必定令人留下深刻嘅印象！