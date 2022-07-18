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金像獎2022｜回顧歷年金像獎女星爆乳激鬥 網民：好睇過頒獎禮！

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第40屆《香港電影金像獎頒獎典禮》順利舉行，兩年無辦實體頒獎禮，眾多女星都準備好最搶鏡嘅戰衣，務必要喺紅地毯上成為全場最矚目嘅焦點；其實歷屆金像獎頒獎禮上就有唔少女星以谷胸爆乳造型現身，唔理你彈定讚，但都必定令人留下深刻嘅印象！

金像獎2022｜周秀娜 透視裝博到盡

今年有份角逐影后的娜姐周秀娜，以黑色喱士性感透視裝出席金像裝頒獎禮，由於真空上陣，導致娜姐行紅地毯時要步步為營，避免走光，可惜即使博到盡，最終娜姐仍失落影后寶座。

金像獎2022 周秀娜透視裝博盡出席。
周秀娜透視裝博盡出席。（圖片來源：ViuTV截圖）
金像獎2022
（圖片來源：ViuTV截圖）

今屆其他性感上陣紅地毯女星：

直擊 第40屆香港電影金像獎 紅地氈幕後盛況：

香港電影金像獎紅地毯大戰 之 爆乳失手篇

娜姐 曾失手

娜姐過往出席金像獎頒獎禮經常會真空上陣大晒Quali，而身才澎湃嘅娜姐幾乎次次都會索爆性感登場，次次都殺在場唔少菲林！

香港電影金像獎
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
香港電影金像獎
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

不過真空爆乳上陣嘅娜姐都有失手嘅時候，試過喺2013年金像獎頒獎禮上因為中門大開，疑似露暈！

香港電影金像獎
側面睇（圖片來源：新傳媒圖片庫）
金像獎 正面睇
正面睇（圖片來源：新傳媒圖片庫）
香港電影金像獎
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

雖然娜姐曾經失手，但依舊不改性感打扮，上年獲提名最佳女主角嘅娜經就以金色超低胸兼大露背晚裝登場，再次成為紅地氈焦點之一，不過亦再次險走光！

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（圖片來源：新傳媒圖片庫）
金像獎
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

JM 露得就露

文詠珊Janice Man(JM)喺前年第35屆金像獎首度入圍最佳女配角，JM以非常性感嘅Versus Versace黑裙上陣，仲自爆上下都真空，連底褲都冇著！不過就慘被網友批評粗髀兼冇波冇籮，毫無美感！

香港電影金像獎
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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（圖片來源：新傳媒圖片庫）

有網友搵出越南模特兒Ngoc Trinh著同一款裙嘅照片，喺比拼之下擁有S形身材嘅Ngoc Trinh即刻贏晒！

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（圖片來源：網上圖片）
香港電影金像獎
JM亦試過在紅地氊上失手露暈！（圖片來源：新傳媒圖片庫）

熊黛林 倒瀉奶

熊黛林09年以超低胸晚裝出席金像獎，烏低身時疑似不慎露點，不過佢話係膠紙嚟！

香港電影金像獎
2009年金像獎（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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金像獎 2013年金像獎
2013年金像獎（圖片來源：新傳媒圖片庫）

DaDa 晒八字波

陳靜（DaDa）2013年憑《低俗喜劇》攞到最佳女配角，當年佢以開到近肚臍嘅Deep V戰衣上陣，但因為胸前缺乏支撐，令爆乳消失，驚變八字波！

香港電影金像獎
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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黃婉曼 巨乳吸睛

前天氣女郎黃婉曼亦係金像獎紅地毯嘅常客，擁有32F巨乳嘅佢輕輕一夾就現出五吋事業線，吸引晒全場男士嘅目光！

香港電影金像獎
2013年金像獎（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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2011年金像獎，黃婉曼爆乳鬥黃雨，貼地長裙盡濕！

香港電影金像獎
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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謝安琪 濕晒

同一屆金像獎謝安琪都有性感現身，為頒獎禮上台獻唱，但因為暴雨關係，亦都逃唔過濕身嘅命運。

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陳嘉桓 高低胸

當年陳嘉桓著上Dorian Ho設計背心裙爆乳亮相，除咗濕裙襬，仲出現高低胸情況。

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劉美君爆乳累事

劉美君喺09年金像獎穿著價值超過20萬的Jean Paul Gaultier戰衣，但裡面配襯黑色喱士bra谷胸，被彈打扮不倫不類。

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性感爆乳篇

JJ 爆乳Pink Lady

賈曉晨(JJ)2011年香港電影金像獎以粉紅低胸裝爆乳現身，上上落落烏低身都勁吸睛！

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（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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林志玲 金光閃閃

09年林志玲憑《赤壁》入圍「最佳新人獎」，佢以Marchesa金色低胸晚裝上陣，晒出北半球，令人眼前一亮。

香港電影金像獎
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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林熙蕾 晒湯碗胸

林熙蕾2010年金像獎以Dolce& Gabbana低胸爆乳裝現身，輕易成為全場焦點。

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（圖片來源：新傳媒圖片庫）

高貴篇

Sammi 食白果

鄭秀文(Sammi)每次行金像獎紅地毯時嘅打扮都大方又高貴，原來佢曾經7次提名金像獎「最佳女主角」，而喺第21屆中，更試過憑《鍾無艷》、《同居蜜友》同《瘦身男女》有3個提名，係入圍「最佳女主角」最多但從未獲獎嘅演員。

香港電影金像獎
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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（圖片來源：新傳媒圖片庫）

劉嘉玲高貴迷人

2011年憑《狄仁傑之通天帝國》成為金像影后嘅劉嘉玲以高衩長裙大晒美腿，佢每次出席金像獎時都打扮高貴迷人，keep得勁好。

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舒淇 晒千萬鑽飾

2010年舒淇以Elie Saab晚裝配襯逾千萬Cartier首飾，貴氣逼人。

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（圖片來源：新傳媒圖片庫）

梁詠琪 難得谷胸

Gigi梁詠琪2013年都難得性感谷胸出席金像獎頒獎禮。

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（圖片來源：新傳媒圖片庫）

郭藹明偶爾性感

劉青雲係入圍金像獎「最佳男主角」最多次嘅演員，38年嚟曾16次提名金像獎「最佳男主角」，但只係憑07年《我要成名》同15年《竊聽風雲3》攞過2次影帝。郭藹明每年都陪老公劉青雲出席頒獎禮，老公可以年年都著一樣嘅衫 ，但郭藹明就年年都要轉款，不過難得佢永冇失手，年年都一樣咁大方得體，偶爾性感，仲好有驚喜㖭！

香港電影金像獎
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
香港電影金像獎
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

余安安

上年，余安安著上純白色女神風長裙，配以簡約鑽飾，高貴大方登場！

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（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、YouTube＠香港電影金像獎、新傳媒圖片庫

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