金像獎2022｜回顧歷年金像獎女星爆乳激鬥 網民：好睇過頒獎禮！
金像獎2022｜周秀娜 透視裝博到盡
今年有份角逐影后的娜姐周秀娜，以黑色喱士性感透視裝出席金像裝頒獎禮，由於真空上陣，導致娜姐行紅地毯時要步步為營，避免走光，可惜即使博到盡，最終娜姐仍失落影后寶座。
今屆其他性感上陣紅地毯女星：
直擊 第40屆香港電影金像獎 紅地氈幕後盛況：
香港電影金像獎紅地毯大戰 之 爆乳失手篇
娜姐 曾失手
娜姐過往出席金像獎頒獎禮經常會真空上陣大晒Quali，而身才澎湃嘅娜姐幾乎次次都會索爆性感登場，次次都殺在場唔少菲林！
不過真空爆乳上陣嘅娜姐都有失手嘅時候，試過喺2013年金像獎頒獎禮上因為中門大開，疑似露暈！
雖然娜姐曾經失手，但依舊不改性感打扮，上年獲提名最佳女主角嘅娜經就以金色超低胸兼大露背晚裝登場，再次成為紅地氈焦點之一，不過亦再次險走光！
JM 露得就露
文詠珊Janice Man(JM)喺前年第35屆金像獎首度入圍最佳女配角，JM以非常性感嘅Versus Versace黑裙上陣，仲自爆上下都真空，連底褲都冇著！不過就慘被網友批評粗髀兼冇波冇籮，毫無美感！
有網友搵出越南模特兒Ngoc Trinh著同一款裙嘅照片，喺比拼之下擁有S形身材嘅Ngoc Trinh即刻贏晒！
熊黛林 倒瀉奶
熊黛林09年以超低胸晚裝出席金像獎，烏低身時疑似不慎露點，不過佢話係膠紙嚟！
DaDa 晒八字波
陳靜（DaDa）2013年憑《低俗喜劇》攞到最佳女配角，當年佢以開到近肚臍嘅Deep V戰衣上陣，但因為胸前缺乏支撐，令爆乳消失，驚變八字波！
黃婉曼 巨乳吸睛
前天氣女郎黃婉曼亦係金像獎紅地毯嘅常客，擁有32F巨乳嘅佢輕輕一夾就現出五吋事業線，吸引晒全場男士嘅目光！
2011年金像獎，黃婉曼爆乳鬥黃雨，貼地長裙盡濕！
謝安琪 濕晒
同一屆金像獎謝安琪都有性感現身，為頒獎禮上台獻唱，但因為暴雨關係，亦都逃唔過濕身嘅命運。
陳嘉桓 高低胸
當年陳嘉桓著上Dorian Ho設計背心裙爆乳亮相，除咗濕裙襬，仲出現高低胸情況。
劉美君爆乳累事
劉美君喺09年金像獎穿著價值超過20萬的Jean Paul Gaultier戰衣，但裡面配襯黑色喱士bra谷胸，被彈打扮不倫不類。
性感爆乳篇
JJ 爆乳Pink Lady
賈曉晨(JJ)2011年香港電影金像獎以粉紅低胸裝爆乳現身，上上落落烏低身都勁吸睛！
林志玲 金光閃閃
09年林志玲憑《赤壁》入圍「最佳新人獎」，佢以Marchesa金色低胸晚裝上陣，晒出北半球，令人眼前一亮。
林熙蕾 晒湯碗胸
林熙蕾2010年金像獎以Dolce& Gabbana低胸爆乳裝現身，輕易成為全場焦點。
高貴篇
Sammi 食白果
鄭秀文(Sammi)每次行金像獎紅地毯時嘅打扮都大方又高貴，原來佢曾經7次提名金像獎「最佳女主角」，而喺第21屆中，更試過憑《鍾無艷》、《同居蜜友》同《瘦身男女》有3個提名，係入圍「最佳女主角」最多但從未獲獎嘅演員。
劉嘉玲高貴迷人
2011年憑《狄仁傑之通天帝國》成為金像影后嘅劉嘉玲以高衩長裙大晒美腿，佢每次出席金像獎時都打扮高貴迷人，keep得勁好。
舒淇 晒千萬鑽飾
2010年舒淇以Elie Saab晚裝配襯逾千萬Cartier首飾，貴氣逼人。
梁詠琪 難得谷胸
Gigi梁詠琪2013年都難得性感谷胸出席金像獎頒獎禮。
郭藹明偶爾性感
劉青雲係入圍金像獎「最佳男主角」最多次嘅演員，38年嚟曾16次提名金像獎「最佳男主角」，但只係憑07年《我要成名》同15年《竊聽風雲3》攞過2次影帝。郭藹明每年都陪老公劉青雲出席頒獎禮，老公可以年年都著一樣嘅衫 ，但郭藹明就年年都要轉款，不過難得佢永冇失手，年年都一樣咁大方得體，偶爾性感，仲好有驚喜㖭！
余安安
上年，余安安著上純白色女神風長裙，配以簡約鑽飾，高貴大方登場！