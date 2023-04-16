金像獎2023 精華

香港電影金像獎2023｜一文重溫節目精華 林家謙Serrini唱足20分鐘似演唱會

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每年金像獎嘅花生精華片段都唔少，今年都唔例外精彩不絕，就等我哋一文回顧吓今年要點！

網民：林家謙跳舞真係災難

表演頭炮有林家謙拍住serrini載歌載舞唱成20分鐘，但似乎成效麻麻，網民大嘆頂唔順，有網民留言：「家謙跳舞真係災難！」

金像獎2023 精華 林家謙同Serrini 似開演唱會！
林家謙同Serrini 似開演唱會！（圖片來源：節目截圖）
金像獎2023 精華
（圖片來源：節目截圖）
金像獎2023 精華
（圖片來源：節目截圖）

型佬麥浚龍潮爆帶貴手袋登場頒獎似賣廣告

JUNO罕有任頒獎嘉賓，帶埋Gucci手袋上台「賣廣告」，價錢款式被起底，據知該為「Gucci Diana 」系列竹節黑色小型手提包，價值HK$40,500，絕對高檔野！有網民指：「我以為佢會頒埋個袋畀人！」

金像獎2023 精華 金像獎 型佬麥浚龍潮爆登場頒獎！
（圖片來源：節目截圖）

凌文龍談善言誤以為無人領獎 頒獎甩轆勁老尷

凌文龍談善言擔任金像獎頒獎嘉賓，惟於頒發最佳動作設計時，誤以為其中一位得獎者缺席頒獎典禮，故代為領獎。惟及後發現得獎者原來有到場，此時正叫出下兩名頒獎嘉賓，登鏡頭時停頓，場面尷尬。及後者上台領獎，談善言凌文龍面露尷尬笑容，離開舞台。

金像獎2023 精華 一度以為得獎者缺席。
一度以為得獎者缺席。（圖片來源：節目截圖）
金像獎2023 精華 點知有嚟，表情變得好驚訝！
點知有嚟，表情變得好驚訝！（圖片來源：節目截圖）
金像獎2023 精華
（圖片來源：節目截圖）
金像獎2023 精華 笑住補獲！
笑住補獲！（圖片來源：節目截圖）

Viutv勁cut嘉賓感言時間胡楓韋家輝都走唔甩

今年由ViuTV轉播香港金像獎，但ViuTV似乎承襲大台cut人感言時間嘅做法。韋家輝講感言未講完就俾人cut咗去廣告，連大前輩胡楓講完感言之後，想起舞都一樣冇面俾照cut,可見ViuTV真係一視同仁！

金像獎2023 精華 金像獎
（圖片來源：節目截圖）
金像獎2023 精華
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 精華
（圖片來源：東方新地）
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（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：節目截圖

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