金像獎2025｜致敬環節被網民質疑「有欠尊重 」 竟犯1個低級錯誤
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香港電影金像獎一向設有致敬已故電影工作者的環節，向業界先行者致敬。然而今年安排惹來批評，不少網民指鏡頭過多集中於演唱者，未能充分展示每位逝者，失卻莊重感。
金像獎致敬環節惹爭議
每年香港電影金像獎均設有致敬已故電影工作者的環節，向業界先行者致以最後敬意。今年由岑寧兒獻唱電影《少年的你》片尾曲《Fly》，伴隨大螢幕播放過去一年離世電影工作者的片段。然而，今年安排卻引起爭議，不少觀眾批評鏡頭過多集中於演唱者，未有充分展示每位逝者的姓名及崗位，認為做法對逝者欠缺應有尊重。
網民更認為節目導演錯誤選取了普通歌手演出的運鏡，將重點放在歌手身上，而不是一眾電影上。
網民狠批：完全係低級錯誤
環節播出後，不少網民隨即在社交平台狠批做法「離晒大譜」、「完全無尊重」，更有人直言：「影個歌手做乜？」質疑主辦方安排失當。亦有網民建議應改用畫中畫方式播放，或讓歌手站到一旁，避免搶去焦點。整個環節被指鏡頭混亂、節奏倉促，令不少人感到失望兼憤怒。
金馬獎處理更得體
不少網民將今年金像獎與其他頒獎典禮作比較，指出金馬獎及TVB《萬千星輝頒獎典禮》的處理更見心思。金馬獎致敬環節中，歌手近鏡與已故工作者片段清晰分開，令觀眾能專心緬懷。
至於TVB在年頭舉辦的《萬千星輝頒獎典禮2024》，就用兒童合唱團唱岑寧兒《風的形狀》，不用兼顧拍攝歌手，畫面直接切入致敬環節，並用AI技術將逝世藝人不同年代造型加上特技拼貼，當時獲網民大讚有心思，加上合唱團的歌聲令觀眾們都感到非常感動。
圖片來源：ViuTV截圖、金馬獎截圖、TVB截圖資料或影片來源：原文刊於新假期