金像獎2025｜衛詩雅封后感動落淚 朱栢康哭崩畫面瘋傳 網民被真摯情感打動

第43屆香港電影金像獎頒獎典禮圓滿結束，衛詩雅憑《破．地獄》中的出色表現，首度榮膺「最佳女主角」。頒獎一刻，台下拍檔朱栢康激動落淚，哭成淚人的真摯反應被直播鏡頭捕捉，片段迅速在網上瘋傳，引發網友熱烈討論！