金像獎2025｜衛詩雅封后感動落淚 朱栢康哭崩畫面瘋傳 網民被真摯情感打動
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第43屆香港電影金像獎頒獎典禮圓滿結束，衛詩雅憑《破．地獄》中的出色表現，首度榮膺「最佳女主角」。頒獎一刻，台下拍檔朱栢康激動落淚，哭成淚人的真摯反應被直播鏡頭捕捉，片段迅速在網上瘋傳，引發網友熱烈討論！
台上感言淚光閃 台下朱栢康泣不成聲
衛詩雅憑藉《破．地獄》中精湛的演技摘下影后桂冠，上台發表得獎感言時眼泛淚光，感動萬分。鏡頭轉向台下，朱栢康已情難自抑，淚流滿面，雙肩顫抖，甚至摘下眼鏡頻頻拭淚。這段長達數秒的「淚崩」畫面被完整記錄，隨後在網絡掀起熱潮，觸動無數觀眾。
「兄妹」情深感動全場 朱栢康真性情獲讚
衛詩雅與朱栢康在《破．地獄》中飾演兄妹，台上台下的「雙淚崩」畫面展現了他們深厚的友情。網友紛紛被他的真摯情感打動，留言盛讚：「真情流露」、「好感動」、「其實佢之前d戲都做得好好，好值得攞獎」，他們在《破．地獄》中展現的親情羈絆，無論戲內戲外都深深打動觀眾，成為典禮後的熱門話題，粉絲期待二人未來更多精彩合作。
衛詩雅演技突破封后 與朱栢康雙雙獲獎
衛詩雅自出道以來潛心磨練演技，憑《破．地獄》中郭文玥一角展現突破性演出，獲得業界與觀眾一致認可，終於迎來演藝生涯的巔峰時刻。朱栢康則憑同一電影奪得最佳男配角，兩人在劇中兄妹情深，戲外情誼同樣動人，雙雙獲獎成為本屆金像獎的佳話。
圖片來源：ViuTV截圖、[email protected]、《破·地獄》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期