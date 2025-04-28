金像獎2025｜盤點11位型男索女靚爆造型 王丹妮禮服極吸睛 沈殷怡超有料上陣做主持
王丹妮禮服由心口開到落肚臍
王丹妮昨日以一身香檳金色修身禮服現身紅地毯，今年擔任今屆「最佳衣著獎」評審嘅王丹妮在服裝上落足心機，禮服上除咗有唔少閃石設計之外，貼身剪裁亦將王丹妮fit到漏嘅身型完美展現，配埋大Deep V由心口開到落肚臍加中空設計，搶fo到爆！王丹妮接受訪問時仲透露禮服更係由沙特阿拉伯寄來，簡直誠意十足！
談善言小露事業線有驚喜
入圍「最佳女主角」提名嘅談善言以黑色平口拖尾禮服現身紅地毯，大方騷香肩同小露事業線嘅談善言活動後亦火速在社交平台曬出靚相，引來唔少網民都留言大讚！
梁雍婷禮服極高衩超犯規
入圍「最佳女配角」嘅梁雍婷今年以綠色低胸禮服上陣，谷到盡現身嘅梁雍婷事後更在社交平台大方派福利，曬出超澎湃上圍靚相！不過梁雍婷嘅服裝最吸睛嘅部分就莫過於其極高衩設計，無論咩角度出鏡都超級引人遐想，犯規指數爆燈！
韋羅莎拍住梁雍婷唔輸蝕
同樣入圍「最佳女配角」嘅韋羅莎就孖住梁雍婷齊齊現身紅地毯，韋羅莎以黑色半露肩禮服示人，禮服上嘅閃石配埋胸前嘅荷葉邊立體設計，就算拍住競爭對手梁雍婷都完全唔輸蝕！
蔡思韵仙氣出鏡網民like爆
蔡思韵以白色平口禮服登場，禮服上鑲滿珠片嘅設計無論咩角度睇都一樣閃閃發光，雖然禮服中規中矩唔算搶鏡，但係配埋蔡思韵嘅仙氣靚樣，就引來唔少網民大讚：「Ceci今日係仙女」、「仙女下凡了吧」、「今日好靚女，差點望不到身邊的劉俊謙！」
沈殷怡超有料做主持夠吸睛
今年擔任紅地毯主持嘅沈殷怡以白色低胸禮服上陣，大方騷事業線同fit爆身材搶fo！沈殷怡嘅禮服腰側兩旁位置更有透視設計，簡直係靚得嚟仲性感到爆，完全唔輸昨日紅地毯上嘅一眾女星！
Marf禮服點睛之筆有特色
獲提名「最佳新演員」嘅邱彦筒（Marf）昨日以黑色平口寬鬆禮服登場，大方騷性感鎖骨。雖然禮服全黑設計較為低調，但係唔少網民都大讚Marf嘅頸鏈延伸到禮服上簡直係點睛之筆，更直言呢個搭配夠曬有特色！
謝雅兒大玩高炒派福利
謝雅兒今年以黑色吊帶低胸禮服現身，謝雅兒事後亦在社交平台曬出靚相，當中更有大玩高炒騷事業線派福利嘅照片，獲網民留言大讚狀態fit到漏！
朱栢康開胸造型勁搶fo
勇奪「最佳男配角」嘅朱栢康昨日現身紅地毯時嘅造型就認真搶fo，以黑色西裝配恤衫上陣嘅佢仲大方扣少幾粒鈕示人，大騷胸前紋身chok到爆！而頒獎禮時朱栢康就換上另一套黑色西裝，莊重得嚟反差感十足。
劉俊謙黑超上陣騷魅力
因電影《九龍城寨之圍城》爆紅嘅劉俊謙昨日以黑色V領西裝現身紅地毯，劉俊謙行紅地毯時仲戴住黑超示人，魅力爆燈之餘亦引來超多網民大讚劉俊謙靚仔到爆！
林峯狀態絕佳chok樣型到爆
獲提名「最佳男主角」嘅林峯昨日以同樣以黑色西裝現身紅地毯，西裝上更有唔少珠片點綴，低調得嚟又夠曬特別！而且林峯昨日更被唔少網民大讚狀態絕佳，chok樣登場靚仔到不得了！