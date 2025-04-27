金像獎2025｜一文直擊現場各大重點！許恩怡開幕表演驚艷全場
廣告
《第43屆香港電影金像獎》頒獎典禮今晚在香港文化中心盛大舉行！每年的金像獎都少不了精彩看點。今年典禮同樣看頭十足，馬上為大家盤點本屆頒獎禮的各大重點：
金像獎2025｜許恩怡開幕表演驚艷全場
香港電影界注目新演員新晉演員許恩怡今晚在《金像獎》開幕表演中，以一襲白色舞衣大展現代舞技，搭配王菀之的動人歌聲，為典禮揭開精彩序幕。網民大讚二人配合完美，更驚嘆許恩怡的舞蹈實力。原來許恩怡17歲時已憑《燃野少年的天空》在「東京・中國電影周」勇奪「最佳新人獎」，實力早有認證。
金像獎2025｜Jeffrey Locker突然除衫曬肌
當王丹妮登場頒發「最佳衣着獎」時，何啟華、Jeffrey和Locker突然衝上台「搶獎」，引發全場哄笑。原來三人只是助陣，與王丹妮一同頒獎。到了頒發「最佳服裝設計」時，Jeffrey和Locker竟宣稱自己也穿了「制服」，隨即脫衣騷肌肉，震撼全場！
金像獎2025｜「最佳衣着獎」竟然出錯相
當頒發「最佳衣着獎」的時候，其實有一段小插曲。今晚「最佳衣着獎」的得獎者為陳法拉和盧鎮業，但場內大屏幕上竟然放出朱栢康和陳法拉的照片，搞到大批網民留言投訴：「個mon張相好似係朱康喎」、「咁都影錯」等。
金像獎2025｜今年繼續幫「Food Panda」賣廣告
去年和今年同由「Food Panda」做贊助商，去年有馮德倫、Angelababy和主席爾冬陞幫手賣廣告，今年都有Marf、謝咏欣和歐鎮灝邊頒發「最佳美術指導」邊賣廣告，不斷用「Food Panda」去派發美食包括合桃酥給《破·地獄》團隊。其中將叉燒飯交給《九龍城寨》的團隊時，主席爾冬陞突然起身，仲話「喂喂喂，城寨嗰班你哋嗌Food Panda唔預埋我？唔食得嘢啊呢度，你哋等陣攞獎先拎返城寨食啦」，笑爆全場！
圖片來源：ViuTV截圖資料或影片來源：原文刊於新假期