金像獎2026｜陳法拉首度角逐金像影后 滕麗名獲女配角提名多謝TVB 李佳芯入圍新人獎
第44屆香港電影金像獎提名名單今日（10日）正式公佈，除了古天樂、梁家輝等影帝常客再度入圍外，最令人驚喜的是一眾TVB出身演員首次踏足金像獎殿堂！滕麗名憑《尋秦記》首獲「最佳女配角」提名、李佳芯憑《金童》入圍「最佳新演員」，而遠赴荷里活發展的陳法拉更憑《贖夢》首度角逐影后寶座。
滕麗名首獲金像獎提名感激古天樂提攜
滕麗名憑電影《尋秦記》獲提名「最佳女配角」，她今日以電話回覆時表示好開心，坦言自己沒有想過得到提名。她特別感謝古天樂的提攜：「要多謝古老闆，如果不是他，自己沒機會上大銀幕。」同時她亦不忘感謝TVB多年培育，對於入行多年首次得到電影提名，滕麗名說：「當多個足跡，多一個掌印，有提名已經當贏！」
陳法拉事隔10年回港拍片首度角逐影后
今屆「最佳女主角」競爭激烈，陳法拉憑《贖夢》首度角逐影后，與廖子妤、許恩怡、馬麗及章子怡等實力派演員爭獎。陳法拉回應提名時表示：「事隔十年再返香港拍攝港產片，得到提名非常感動，很感激香港的同行及觀眾沒有忘記我。」她特別感謝導演張家輝及監製鍾珍給予機會，讓她的角色能夠立體及豐富。
李佳芯憑金童入圍新人獎直言完全冇諗過
視后李佳芯憑《金童》首次入圍金像獎「最佳新演員」，她回覆時表示：「真係完全冇諗過，因為記得嗰陣時，係舊公司拍劇拍到天昏地暗，其中一日度左期拍攝，同埋係金童入面，只係阿聰回憶入邊出現，好少片段。」她坦言當時完全沒有warm up機會，沒得看前面後面怎樣演，一來就要拍，所以有提名是好驚喜。
圖片來源：《尋秦記》電影劇照、《贖夢》劇照、《金童》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期