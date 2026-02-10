金像獎2026｜陳法拉首度角逐金像影后 滕麗名獲女配角提名多謝TVB 李佳芯入圍新人獎

第44屆香港電影金像獎提名名單今日（10日）正式公佈，除了古天樂、梁家輝等影帝常客再度入圍外，最令人驚喜的是一眾TVB出身演員首次踏足金像獎殿堂！滕麗名憑《尋秦記》首獲「最佳女配角」提名、李佳芯憑《金童》入圍「最佳新演員」，而遠赴荷里活發展的陳法拉更憑《贖夢》首度角逐影后寶座。