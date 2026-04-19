金像獎2026｜MIRROR三子頒獎現烏龍！AK江𤒹生變江「畢」生 網民爆笑惡搞

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮19日假香港文化中心舉行，ViuTV作現場直播，本應是星光熠熠的盛事，卻因為一個「讀名烏龍」成為全城熱話！MIRROR三子Lokman楊樂文、AK江𤒹生、姜濤負責頒發最佳視覺效果獎，豈料大會介紹出場時竟然將AK的名字讀錯，現場廣播把「江𤒹生」叫成「江畢生」，瞬間令全場氣氛變得超級尷尬！