金像獎2026｜MIRROR三子頒獎現烏龍！AK江𤒹生變江「畢」生 網民爆笑惡搞
金像獎直播大烏龍 AK變身江「畢」生
當三位MIRROR成員準備上台頒獎時，現場司儀按照大會提供的稿件逐一介紹，輪到AK時卻出現了令人啼笑皆非的一幕。原來大會工作人員將「江𤒹生」的「𤒹」字錯寫成「熚」字，導致司儀讀成「江畢生」，瞬間令這位人氣偶像多了個意想不到的「新藝名」。雖然司儀其實是按稿讀出，並非讀錯，但這個烏龍事件已經足夠讓全場觀眾和電視機前的觀眾捧腹大笑，成為今屆金像獎最具話題性的意外插曲。
AK慣被叫錯名 出道至今改名辛酸史
其實對於AK江𤒹生來說，名字被讀錯或寫錯已經是家常便飯，他曾經在訪問中無奈表示「自己都慣咗」。自從2018年參加《全民造星》出道以來，AK的中文名字「江𤒹生」經常被人誤讀誤寫，主要原因是「𤒹」字屬於較為罕見的中文字，不少人都不懂正確讀音。過往在各大頒獎禮、電視節目甚至官方文件中，都曾經出現過將他的名字寫錯的情況，令這位年輕偶像哭笑不得。AK本人對此也相當豁達，經常在社交媒體上自嘲這個「特殊待遇」。
網民即時惡搞留言 江畢生成新梗
金像獎直播一出現這個烏龍，網民立即在各大社交平台瘋狂留言惡搞，「江畢生」瞬間成為新的網絡熱話。有網民留言「江畢生呢個名好有文藝氣息」、「畢生難忘嘅金像獎moment」、「AK改名江畢生啦，好記好多」等搞笑評論。更有網民製作惡搞圖片，將AK的照片配上「江畢生」的名字，並加上「金像獎認證藝名」的字樣。部分粉絲則為偶像抱不平，認為大會應該更加細心處理藝人資料，避免出現這類低級錯誤。
MIRROR三子頒獎表現專業 化解尷尬場面
儘管出現了這個小插曲，MIRROR三子在台上的表現依然相當專業，沒有因為名字被讀錯而影響頒獎流程。AK江𤒹生、姜濤和Lokman楊樂文順利完成最佳視覺效果獎的頒發工作，三人在台上的互動和默契也獲得觀眾好評。AK頒獎前與姜濤有精彩互動。當談到AK最近上映的同志電影《我們不是什麼》時，AK望住旁邊的姜濤，並問：「小朋友，你想試吓？」這句話立即引起現場騷動，粉絲們都在猜測AK想問什麼。緊接著大會忽然大玩Kiss Cam環節，鏡頭瞄準觀眾席多位藝人，期間更拍住幾對圈中夫妻及情侶，包括陳家樂連詩雅、盧鎮業廖子妤及衛詩雅夫妻等，上屆影后衛詩雅更即場跟老公大方錫錫。
姜濤AK作狀扮咀嘴粉絲high爆全場
Kiss Cam鏡頭接下來拍住AK和姜濤，兩人心領神會地繼而作狀扮咀嘴，大玩BL畫面，令現場觀眾尖叫聲四起。這個意外的互動瞬間成為全晚最受歡迎的環節之一，不少MIRROR粉絲都在社交媒體上瘋狂截圖和分享片段，直言「呢個Kiss Cam太驚喜」、「AK同姜濤嘅化學反應好正」。有網民更笑言「大會讀錯名都值得啦，起碼有呢個福利」，認為這個BL互動完全彌補了之前讀錯名字的尷尬。