梁云菲私密片突然見光 前度金剛扯火割蓆怒片網民：「不是我！」

金剛歷代女朋友都有返咁上下，前度之一嘅台妹梁云菲（Nana）素有「國光女神」稱號，身材火辣辣睇到網民流鼻血不在話下，料知最近梁云菲「玩好大」被翻舊帳，昔日曳曳密片突然見晒光！片中梁云菲嘅樣貌清晰可見，據知男主角仲係城中富二代，但絕對唔係梁云菲現任男友啦！