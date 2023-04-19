梁云菲私密片突然見光 前度金剛扯火割蓆怒片網民：「不是我！」
梁云菲自認做咗曳曳密片主角
梁云菲曳曳片段突然曝光，完全嚇窒佢本人，搞到梁云菲琴日（ 18日）IG上傳一張全黑圖，疑似宣洩不快嘅情感，點知冇幾耐又刪除咗！但梁云菲都冇話遮遮掩掩，大方承認自己係主角，不過言談中當然有啲唔開心同錯愕：「影片是好幾年前的事情，我不知道為什麼會外流。現在的我能做的，只有拜託大家不要散播影片。這是我目前用盡全力，所能打出的字句了。我也會同步採取法律途徑，請勿再傳播。」梁云菲亦指：「我沒有想過這樣的事情，會發生在自己身上，但事情就是發生了。我真的很想逃避這一切，原本也不想多做甚麼回應，我真的很害怕。但我告訴自己必須勇敢跟面對，因為我有深愛跟想保護的人，我真的很受傷，我男朋友更是不好受。」
梁云菲現任男友心情衰爆
至於梁云菲嘅靚仔男朋友小銨，兩人舊年5月撻着，而小銨仲係做開廣告男神，由童星開始做起年資有返咁上下，自然有頭有面，兩人嘅戀情更曾經一度傳「好事近」！點知今次突然爆出大鑊，搞到小銨心情都唔多靚，仲喺IG限時動態訴苦：「有時候你很想好好過生活 但就是這麼難！」
前度金剛扯晒火發聲割蓆：「不是我！」
金剛有返咁上下知名度，前度曳曳片突然爆起，自然唔少觀眾都會將矛頭，扯去金剛嗰度。金剛即刻扯火割蓆怒片網民：「不是我！！！不是我！！！不是我！！！聽清楚，被跟比是不一樣的！！！」然後連問候嘅中指都舉起埋，完全俾人辣㷫：「自己好好過生活不行嗎，不要什麼都扯到我！！而且我沒有，沒有，沒有這種癖好！再來我都會剃毛！到底夠了沒？」
據知在2019年4月22日，金剛在IG宣布同梁云菲撻著，二人中晒「情意綿綿拳」甜蜜到漏油，不時IG放閃，可惜二人在2020年4月19日各自宣布玩完，戀情不足一年。
梁云菲IG靚相頻少布上陣 曾一度退出娛圈
梁云菲曾指：「演藝圈的工作我都不要了！」料知早前無耐（4月12日）又宣布回歸：「藝能圈，我準備好回來了。」她續指：「我想回到螢光幕前，經過了放棄後，我才發現自己是真的熱愛這份工作。」梁云菲坦承自己再出山是受男朋友所影響。
不過梁云菲最令成班男網友嗒糖嘅，莫過於係嗰副hot body，經常IG派晒少布靚相福利，古銅色肌膚配胸狠上圍，簡直動感無限，搞到班男網友流晒口水！即刻睇睇梁云菲嘅犯規靚相：
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