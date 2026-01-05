金剛爆笑「認」係阮小儀老公！回應對方婚事安排 間接揭真命天子身份

金剛在澳門《萬千星輝頒獎典禮2025》後接受訪問時，面對記者「祝福」他新婚快樂的開場白，竟然笑着回應「恭喜小儀，係咪呀？我都估唔到點解係小儀呢？我自己都好意外」，這番話立即引起現場哄堂大笑。事緣早前阮小儀宣布結婚時與神秘老公齊曬婚戒，網民憑男方手錶尋找線索，發現金剛擁有同款電子錶，繼而被指是小儀的真命天子，令金剛無辜躺槍成為全城熱話！