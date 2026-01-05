金剛爆笑「認」係阮小儀老公！回應對方婚事安排 間接揭真命天子身份
金剛在澳門《萬千星輝頒獎典禮2025》後接受訪問時，面對記者「祝福」他新婚快樂的開場白，竟然笑着回應「恭喜小儀，係咪呀？我都估唔到點解係小儀呢？我自己都好意外」，這番話立即引起現場哄堂大笑。事緣早前阮小儀宣布結婚時與神秘老公齊曬婚戒，網民憑男方手錶尋找線索，發現金剛擁有同款電子錶，繼而被指是小儀的真命天子，令金剛無辜躺槍成為全城熱話！
林曉峰當場爆料金剛一早被小儀拒絕
旁邊的林曉峰見狀立即補刀追問「點解好意外？因為畀人爆咗出嚟？」金剛慌忙解釋「唔係！哈哈，好意外意思係，我真係估唔到，一早⋯⋯」話未說完，林曉峰再次神補刀「一早拒絕咗小儀？」令金剛更加尷尬。面對好友的連環追擊，金剛唯有自嘲回應「小儀話我哋係人鬼殊途，冇可能」，暗示二人根本不可能發展戀情。
金剛索性認婚挑戰記者底線
被笑愈描愈黑的金剛，索性豁出去認婚「係係係！我係同小儀結婚，咁點吖？」這番反擊令現場氣氛更加熱烈。不過金剛隨即收起玩笑語調，認真表達對小儀的祝福「真係好恭喜佢，好難得佢可以搵到真愛。我都覺得佢老公好偉大，幫大家解決一件事。解決咗一個咁好嘅人」，言語間透露出對小儀找到幸福的真心高興。
金剛爆料認識小儀真正老公大讚人品
當記者追問小儀是否金剛心目中的「女神」時，他即反問「我女神係邊個？」巧妙迴避問題。更令人意外的是，金剛透露自己不僅知道小儀老公的真正身份，更認識對方，並大讚小儀丈夫是個好人，暗示圈內人其實都知道小儀老公的真實身份，只是一直保持低調。這番話無疑為整個烏龍事件增添更多神秘色彩。
網民：金剛個反應太自然啦
金剛在訪問中的自然反應和對小儀老公的了解程度，令不少網民開始懷疑事件背後是否另有內情。有網民留言「金剛個反應太自然啦，好似真係知道好多嘢咁」、「佢話認識小儀老公，咁即係圈內人？」、「感覺金剛同小儀真係好熟，可能真係有啲嘢我哋唔知」。亦有網民認為金剛只是單純被網民誤會，讚賞他處理得體「金剛好有風度，祝福小儀之餘又澄清咗誤會」。
