金宵大廈2｜伍詠薇演操控狂阿媽吐氣揚眉 自爆曾被大台女高層羞辱

正所謂「山水有相逢」，伍詠薇（伍姑娘）曾於2013年被無線高層羞辱而提早解約，事隔7年才正式回巢，而近日熱播的《金宵大廈2》正是伍姑娘回巢後的首部劇集作品。近日伍姑娘在《金宵大廈2》的一場獨腳戲，短短40秒內做出近20個瘋狂表情，盡現功架，更獲觀眾激讚。日前伍詠薇出席由林柏希主持的節目《月傾會》，除了大談《金宵大廈2》外，更還原當年被女高層羞辱的始末。