金宵大廈2｜舞台劇演員黃婉華演活工人姐姐 放棄高薪厚職讀演藝獲獎無數

《金宵大廈2》單元《姐姐》中飾演工人姐姐LuLu的黃婉華，被讚說話、神態以致外型都激似工人姐姐，演得出色，這名新臉孔演員是舞台劇演員黃婉華，除了醉心演戲，黃婉華十分關注海洋及環境生態，已考獲潛水牌的她不時做海底清道夫﹗
金宵大廈2｜姐姐｜黃婉華跟工人姐姐學菲律賓話
《金宵大廈》第四單元《姐姐》由樊亦敏、林景程、黃婉華、黃子雄演出，當中飾演工人姐姐的黃婉華融入家中，幸福原來只是假象，內裡有著恐怖真相﹗本身是一名舞台劇演員的黃婉華，演出經驗豐富，《金宵大廈2》 是她是首次參與劇集拍攝，她自爆因為一身健康膚色常被誤以為是工人姐姐，為了演出劇集，不但向家中工人姐姐學菲律賓話，又於周日出巡姐姐聚集點去傾偈交流﹗
《金宵大廈2》詭異劇照：
加國大學畢業 在反對聲中考入演藝學院
黃婉華現為自由身演員及戲劇導師，黃婉華在聖保褖中學讀書，高中到加拿大升學，2013年畢業於加拿大卡加里大學，獲市場學學士學位，回港工作，有穩定收入及生活。 為了追夢，毅然放棄高薪厚職，在反對聲下考入演藝學院﹗黃婉華曾在訪問中話：「返咗香港做咗幾年嘢，想去讀演藝都幾掙扎，有一半人反對因為我已經讀咗四年大學，要放低之前一切重頭嚟過，令我都會質疑自己，所以都要多謝曾鼓勵我行呢條路嘅人﹗」從此走上演員之路。
演藝畢業 獲獎學金及傑出學生獎
2019年，畢業於香港演藝學院戲劇學院，獲戲劇藝術學士(榮譽)學位，主修表演。在學期間曾三度獲得「滙豐香港獎學金」、「積家獎學基金」，「傑出演員獎」、更獲頒發「學院獎—傑出學生獎」及「校長獎—學生優秀大獎」等獎項。除參與多個舞台劇、電影及配音等演出工作外，她更致力推廣戲劇教育工作。
關注海洋生態 做海底清道夫
黃婉華醉心演戲及推廣戲劇教育外，本身熱愛大自然，工餘時間都會行山、露營、潛水，考獲潛水牌的她，亦成為海底清道夫，幫手清理鬼網及海底垃圾，又會跟戲劇學生們上山執垃圾，為保護環境出一分力，身體力行的她亦不時與有關團體合作推廣保護環境生態議題﹗