金宵大廈2｜舞台劇演員黃婉華演活工人姐姐 放棄高薪厚職讀演藝獲獎無數

《金宵大廈2》單元《姐姐》中飾演工人姐姐LuLu的黃婉華，被讚說話、神態以致外型都激似工人姐姐，演得出色，這名新臉孔演員是舞台劇演員黃婉華，除了醉心演戲，黃婉華十分關注海洋及環境生態，已考獲潛水牌的她不時做海底清道夫﹗