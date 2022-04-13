金宵大廈2｜舞台劇演員黃婉華演活工人姐姐 放棄高薪厚職讀演藝獲獎無數
金宵大廈2｜姐姐｜Lulu黃婉華跟工人姐姐學菲律賓話
《金宵大廈》第四單元《姐姐》由樊亦敏、林景程、黃婉華、黃子雄演出，當中飾演工人姐姐的黃婉華融入家中，幸福原來只是假象，內裡有著恐怖真相﹗本身是一名舞台劇演員的黃婉華，演出經驗豐富，《金宵大廈2》 是她是首次參與劇集拍攝，她自爆因為一身健康膚色常被誤以為是工人姐姐，為了演出劇集，不但向家中工人姐姐學菲律賓話，又於周日出巡姐姐聚集點去傾偈交流﹗
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監製約試鏡 黃婉華以為騙案
黃婉華透露為了角色學了三至四個月菲律賓話：「我一收到劇本就開始上網做 research，聽吓唔同國家嘅菲律賓人講嘅英文，睇吓口音會係點，同埋開始搵我個工人姐姐教我講。」監製阿細補充指劇中
姐姐抱著布公仔時唸的「咒語」，其實是一首菲律賓兒歌，黃婉華亦為此下了不少苦功，阿細說：「佢搵姐姐教佢呢首兒歌，但因為音樂偏輕鬆，我想佢 Tune成唸唸有詞咁，佢都Tune到。今次有迴響係佢努力嘅成果，佢真係放咗好多心機喺個角色度。」問到為何選中黃婉華，監製笑言是緣份:「其實都Cast過好幾位演員，直到喺演藝網頁度見到黃婉華，就覺得係佢。」監製笑指當初由於是膽粗粗 Send Email 給黃婉華邀約見面洽淡合作，一度遭對方誤以為是騙子，相當搞笑。
姐姐變港女﹗
從預告中見到黃婉華轉look，戴上眼鏡、無化菲傭妝，而且打扮斯文，陳山聰拎住張相追問黃婉華是否相中拖狗女子，黃婉華不耐煩答：「你問咗好多次喇﹗」在上一集不但融入家中，仲變埋港女？
加國大學畢業 在反對聲中考入演藝學院
黃婉華現為自由身演員及戲劇導師，黃婉華在聖保褖中學讀書，高中到加拿大升學，2013年畢業於加拿大卡加里大學，獲市場學學士學位，回港工作，有穩定收入及生活。 為了追夢，毅然放棄高薪厚職，在反對聲下考入演藝學院﹗黃婉華曾在訪問中話：「返咗香港做咗幾年嘢，想去讀演藝都幾掙扎，有一半人反對因為我已經讀咗四年大學，要放低之前一切重頭嚟過，令我都會質疑自己，所以都要多謝曾鼓勵我行呢條路嘅人﹗」從此走上演員之路。
演藝畢業 獲獎學金及傑出學生獎
2019年，畢業於香港演藝學院戲劇學院，獲戲劇藝術學士(榮譽)學位，主修表演。在學期間曾三度獲得「滙豐香港獎學金」、「積家獎學基金」，「傑出演員獎」、更獲頒發「學院獎—傑出學生獎」及「校長獎—學生優秀大獎」等獎項。除參與多個舞台劇、電影及配音等演出工作外，她更致力推廣戲劇教育工作。
關注海洋生態 做海底清道夫
黃婉華醉心演戲及推廣戲劇教育外，本身熱愛大自然，工餘時間都會行山、露營、潛水，考獲潛水牌的她，亦成為海底清道夫，幫手清理鬼網及海底垃圾，又會跟戲劇學生們上山執垃圾，為保護環境出一分力，身體力行的她亦不時與有關團體合作推廣保護環境生態議題﹗
常見問題
《金宵大廈2》第四單元《姐姐》飾演工人姐姐Lulu是什麼國籍的人？
《金宵大廈2》監製在選角上非常嚴謹，其中一個單元《姐姐》講述「工人姐姐」與僱主家庭的關係，「工人姐姐」一角經過千挑萬選後，最後選定⋯⋯按此看詳情
《金宵大廈2》第四單元《姐姐》Lulu有什麼伏線？
《金宵大廈2》的預告中工人姐姐Lulu以另一面貌出現過陳山聰面前⋯⋯詳情請看